Muere excampeón mundial de boxeo a los 38 años tras ser baleado afuera de su casa: ¡Iba a salir del retiro!

El mundo del boxeo ha sufrido una triste pérdida, luego de que un boxeador excampeón del mundo, quien posee el récord del nocaut más rápido en una pelea por un título mundial, luego de ser asesinado, en un acto que ya está dándole la vuelta al mundo. Mientras las investigaciones inician, su país está en shock. ¿Quién era?

Boxeador y campeón del mundo fue asesinado afuera de su casa / Redes sociales

¿A qué boxeador excampeón del mundo asesinaron recientemente?

El deporte sudafricano se encuentra de luto tras la muerte de Zolani “Last Born” Tete, excampeón mundial que falleció a los 38 años luego de ser atacado a tiros en las inmediaciones de su vivienda, en Mdantsane, Sudáfrica.

El ataque ocurrió el viernes 21 de agosto y también dejó herida a una mujer de 27 años que acompañaba al deportista.

La noticia rápidamente se viralizó y en cuestión de minutos se supo en todo el país, pues tenían a Zolani como uno de sus máximos exponentes en la historia. ¿Qué más se sabe al respecto?

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Zolani Tete, boxeador asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue asesinado el boxeador excampeón del mundo, Zolani Tete?

Según reportes de medios locales, Zolani Tete se encontraba esperando que se abriera la puerta de su casa cuando fue sorprendido por hombres armados.

También de acuerdo con información difundida por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Tete fue atacado por dos hombres que descendieron de un vehículo mientras utilizaban pasamontañas. Los agresores dispararon contra el excampeón mundial antes de darse a la fuga.

La mujer que estaba dentro del automóvil también fue alcanzada por las balas y continúa recibiendo atención médica:

Sudáfrica ha perdido a uno de los mejores luchadores que ha producido. Quiero hablar primero con su familia y con la gente de Mdantsane. No hay palabras que pueda ofrecer esta noche que sean iguales a lo que han perdido. Gayton McKenzie, retomado de People

McKenzie pidió a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar a los sospechosos, quienes permanecen prófugos.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a un sospechoso por presuntamente estar relacionado en el asesinato de Zolani.

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Sospechoso en el asesinato de Zolani Tete / Página: Daily Disptach

¿Quién era Zolani Tete y por qué aseguran quería regresar del retiro?

Zolani Tete construyó una importante trayectoria internacional dentro del boxeo profesional. En 2014 consiguió el campeonato mundial de peso supermosca de la IBF.

Tres años después alcanzó otro de los momentos más importantes de su carrera al conquistar el título mundial de peso gallo de la WBO. Fue en 2017 cuando consiguió una marca que quedó registrada en la historia del boxeo: Noquear en solo 11 segundos a Siboniso Gonya , estableciendo el récord del nocaut más rápido en una pelea por un título mundial.

Su última pelea profesional había ocurrido en julio de 2022, antes de que diera positivo por estanozolol, un esteroide anabólico. Amigos han asegurado que el boxeador se encontraba entrenando para confirmar su próximo regreso, mismo que ya no podrá llevarse a cabo.

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