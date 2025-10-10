Muere el hijo del boxeador Arturo Gatti de forma trágica: ¡Murió de la misma manera que su padre!

Hace unos días, el boxeo mexicano se vestía de luto tras la muerte de Pedro Antonio “Tony” Rodríguez, de 37 años, boxeador mexicano, horas después de haber peleado en Estados Unidos.

El miércoles 8 de octubre, se reportó la muerte del hijo del legendario boxeador Arturo Gatti. El joven, considerado una promesa emergente en el mundo del pugilismo, fue encontrado en una trágica escena, similar en la que murió hace unos años su padre.

¿Cómo murió el hijo del boxeador Arturo Gatti?

La muerte del hijo del boxeador Arturo Gatti. ocurrió en México, donde el joven se encontraba al momento del incidente. Según El Financiero, personal de seguridad lo halló colgado en un departamento en México, un detalle que ha generado especulaciones inmediatas.

Chuck Zito, exguardaespaldas de Arturo Gatti padre y una figura conocida en el entorno del boxeo, fue uno de los primeros en romper el silencio. En una publicación del 8 de octubre, Zito expresó su consternación:

Tengo que decir con gran pesar, QEPD (hijo de Arturo Gatti), que fue encontrado colgado en un apartamento en México ayer. Guardaespaldas de Arturo Gatti

En los comentarios encontrados en dicha publicación, había fans y seguidores consternados por la trágica noticia. Algunos otros retomaron la muerte de Arturo Gatti en 2009 en circunstancias similares, aunque también otra gran parte de los internautas especulan a que en aquel año, el boxeador fue asesinado.

Mira: Muere el padre de Juan Manuel Márquez: la industria del boxeo está de luto

Boxeador muere tras combate y sufre lesión cerebral. / Canva

¿Por qué hay similitudes en la muerte del boxeador Arturo Gatti y la de su hijo?

Fue en el 2009 que el legendario boxeador Arturo Gatti fue hallado muerto durante unas vacaciones en Brasil bajo una ola grande de especulaciones.

Inicialmente, el caso se investigó como homicidio, con su esposa Amanda Rodrigues arrestada como sospechosa principal. Sin embargo, tras exhaustivas investigaciones, las autoridades brasileñas concluyeron que se trataba de una agresión autoinfringida, un ahorcamiento .

Esta resolución nunca convenció del todo a la familia y amigos de Gatti, quienes han mantenido vivas teorías conspirativas sobre un posible encubrimiento o influencias externas.

Chuck Zito, exguardaespaldas del pugilista, no dudó en destacar las paralelismos con la muerte del padre: “ De la misma manera que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años ”.

En el caso del hijo de Arturo Gatti, la fiscalía mexicana aún no ha emitido un informe oficial, y se espera que en los próximos días se revelen detalles forenses.

Lee: Muere Israel ‘Magnífico’ Vázquez excampeón mundial mexicano de boxeo, tras lucha contra el cáncer

Exguardaespaldas del boxeador Arturo Gatti, revela similitudes con muerte de su hijo / IG: officialchuckzito y canva

¿Quién era Arturo Gatti, icónico exboxeador que se quitó la vida?

Arturo Gatti, apodado “Thunder” por su estilo agresivo y sus épicas peleas, fue una estrella del boxeo en las décadas de 1990 y 2000. Ganó títulos mundiales en categorías como superpluma y ligero, y sus trilogías contra Micky Ward son consideradas clásicos del ring.

Su muerte en 2009, a los 37 años, generó un escándalo internacional. La versión oficial de “su1c1d10" contrastó con evidencias iniciales que sugerían estrangulamiento, lo que llevó a demandas y revisiones independientes. A pesar de ello, el caso se cerró sin cambios, dejando un aura de incertidumbre que ha inspirado documentales y libros.

La familia Gatti nunca aceptó plenamente la narrativa oficial, argumentando inconsistencias en los reportes forenses. Esta duda colectiva ahora se proyecta sobre la muerte del hijo, amplificando el dolor.

Lee: Muere coach fitness de 38 años mientras grababa desafío viral del youtuber MrBeast