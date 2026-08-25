Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country; esto se sabe de su pérdida

A poco más de una semana de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, otra trágica noticia sacude al espectáculo internacional, aunque esta vez desde el plano musical.

Este 25 de agosto se dio a conocer la muerte de la legendaria cantante de música country, Dolly Parton, a los 80 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia, mientras que comienzan a surgir los primeros detalles sobre su fallecimiento. ¿Qué es lo que se sabe sobre su muerte? Te contamos.

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¿Cómo se anunció la muerte de Dolly Parton?

La muerte de la cantante fue anunciada a través de redes sociales, con un emotivo video en el que aparece Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton, quien también fue su jefe de seguridad durante más de dos décadas.

En el anuncio, Seaver explicó que, en representación de las familias Parton y Owens, fue el encargado de dar a conocer la noticia como parte de una promesa que le hizo a Dolly Parton años atrás.

Mencionó que los seres queridos de Dolly reciben la noticia con profunda tristeza, pero aseguró que ella no estaría triste, pues “vivió en la luz” y ahora estaría en los brazos de Jesús, donde finalmente se reencontraría con Carl (su esposo), además de sus padres y otros seres queridos.

“Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió que hiciera hace años, antes de que yo pudiera asimilar completamente que algún día sería una realidad (...) Es un honor, un honor que está mezclado con un orgullo absoluto y una enorme tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y ahora está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y tantas otras personas que la vieron partir y anhelaban encontrarse con ella en el cielo.”

Bryan Seaver

Asimismo, reconoció la trayectoria artística y la calidad humana de Dolly Parton a lo largo de los años y concluyó el mensaje con la frase “She will always love you”, en alusión a su icónica canción “I will always love you”.

En un comunicado posterior, se menciona que Dolly Parton murió de forma pacífica y a petición de ella, se realizará una ceremonia íntima privada para sus familiares y amigos. A sus seguidores, los invitan a rendirle homenaje y mensajes de cariño a través de las redes sociales.

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A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Dolly Parton / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Dolly Parton?

Hasta el momento de publicación de esta nota, no se ha revelado oficialmente la causa de muerte de Dolly Parton. Su sobrino mencionó que la cantante falleció rodeada de su familia y seres queridos en Nashville, Tennessee.

Sin embargo, en los últimos meses se sabía que Dolly enfrentaba algunos problemas de salud, entre ellos complicaciones relacionadas con cálculos renales, situación que la llevó a cancelar presentaciones y mantenerse alejada de los escenarios.

En mayo pasado, la cantante declaró que estaba respondiendo “realmente bien” a los medicamentos y tratamientos, aunque explicó que necesitaría tomarse un tiempo para recuperarse antes de regresar a los escenarios, debido a las exigencias físicas que implican sus conciertos.

No obstante, su regreso a los escenarios finalmente no pudo concretarse.

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Dolly Parton / Redes sociales, FB: Freida Parton y canva

El legado de Dolly Parton en la música

Con más de seis décadas de trayectoria musical, Dolly Parton se convirtió en una de las figuras más populares y queridas de la cultura estadounidense.

Además de su talento vocal, Dolly también destacó como compositora, con temas que se volvieron icónicos en la cultura popular, como “Jolene” y “I will always love you”, canción que alcanzó un enorme éxito en la voz de Whitney Houston para la película ‘El guardaespaldas’. Originalmente, el tema estaba destinado para Elvis Presley, pero debido a diferencias relacionadas con los créditos de la canción, el proyecto no se concretó.

Su influencia también se extendió más allá de la música, pues Dolly Parton se consolidó como actriz, empresaria y filántropa.

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