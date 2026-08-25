Madre de Hayden Panettiere: ¿Cómo recibió la noticia de la muerte de su hija? Revela el doloroso momento

La muerte de Hayden Panettiere sigue causando conmoción entre sus seguidores y en Hollywood. A unos días del fallecimiento de la actriz, su mamá, Lesly Vogel, rompió el silencio en televisión y habló sobre el doloroso momento en que recibió la noticia de que su hija había muerto a los 36 años.

Durante una entrevista con Good Morning America, de ABC News, la madre de la protagonista de Heroes y Nashville recordó la impresión que sufrió al enterarse de la muerte de Hayden Panettiere.

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Mamá de Hayden Panettiere habló sobre la muerte de su hija / Redes sociales

¿Cómo se enteró Lesly Vogel, mamá de Hayden Panettiere, de la muerte de su hija?

Al recordar el momento en que recibió la noticia de la muerte de Hayden Panettiere, Lesly Vogel explicó que su primera reacción fue quedar en shock. La madre de la actriz aseguró que su mente simplemente no podía procesar lo que acababa de suceder.

“Estaba entumecida, completamente entumecida, no sentía nada, todavía no me creo que esto sea real, simplemente no lo parece, no se siente real, a veces, mi mente me dice que no lo es, ya sabes, va a ser un proceso”, expresó durante la entrevista con ABC News.

La declaración refleja el impacto que tuvo para Vogel enterarse del fallecimiento de su hija. Aunque ya había pasado más de una semana desde la muerte de Hayden Panettiere cuando concedió la entrevista, reconoció que emocionalmente todavía no lograba asimilar la pérdida.

La madre de Hayden Panettiere también anticipó que el dolor podría hacerse todavía más fuerte conforme pasen los días. “Es un proceso y, pienso que, probablemente, me golpeará después”, comentó al hablar sobre su duelo.

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Mamá de Hayden Panettiere declara contra Brian Hickerson / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá de Hayden Panettiere sobre los “haters” y las críticas?

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista ocurrió cuando Lesly Vogel respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por la manera en que ha enfrentado la muerte de su hija. La relación entre ambas había sido complicada durante los últimos años y esto provocó cuestionamientos públicos hacia la madre de la actriz.

Vogel fue contundente al dirigirse a quienes han cuestionado su forma de vivir el duelo. “Para los ‘haters’ allá afuera, tú no tienes el derecho de decirme cómo debo de llorar la pérdida de un segundo hijo”, afirmó.

La situación ha llamado especialmente la atención porque Hayden Panettiere y su madre atravesaban una relación distante antes del fallecimiento de la actriz. En meses recientes, Hayden había hablado públicamente sobre las dificultades que existían entre ambas, mientras que Vogel también ha dado su propia versión de esa historia.

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La madre de la actriz Hayden Panettiere dijo que se sentía "insensible" después de perder a su hija mientras daba una entrevista a ABC News una semana después de su muerte.



"Solo estaba insensible. Simplemente no podía sentir nada.🎯 pic.twitter.com/gF2TZTbrhn — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) August 25, 2026

¿Por qué la relación de Hayden Panettiere y su mamá estaba distanciada?

La relación entre Hayden Panettiere y Lesly Vogel había estado marcada por diferencias personales y familiares. La actriz había hablado sobre el distanciamiento entre ambas y señaló que mantener una relación saludable con su madre se había vuelto complicado.

ABC News recordó que, meses antes de su muerte, Hayden había dicho que intentaba mantener abierta la puerta para que la relación con su mamá pudiera evolucionar. Sin embargo, la actriz reconoció que las cosas no habían resultado como esperaba.

Vogel, por su parte, ha rechazado algunas de las versiones que Hayden compartió públicamente sobre su relación. Durante su entrevista con Good Morning America, la madre de la actriz habló también de los años en los que Hayden comenzó a enfrentar dificultades personales y de la complicada etapa que vivió después de convertirse en una estrella infantil.

La madre de Hayden Panettiere aseguró que la fama tuvo un fuerte impacto en su hija y recordó que comenzó a notar cambios cuando la actriz alcanzó mayor reconocimiento. Según Vogel, el éxito y las dificultades personales fueron formando parte de una historia que, con el paso de los años, se volvió cada vez más compleja.

Se cree que Hayden Panettiere pudo haberse quitado la vida / Redes sociales

¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años?

Hayden Panettiere murió a los 36 años el 16 de agosto de 2026, luego de ser encontrada inconsciente y en paro cardiaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla.

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación, pues la causa y la manera del fallecimiento aún no han sido determinadas. Las autoridades señalaron que hasta ahora no se han encontrado signos de trauma.

En el lugar se encontraban su expareja intermitente Brian Hickerson y el hermano de este, Zach Hickerson. Mientras las investigaciones avanzan, su mamá, Lesly Vogel, enfrenta nuevamente el dolor de perder a un hijo y pidió que Hayden sea recordada por la mujer que fue.