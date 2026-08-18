Mamá de Hayden Panettiere cree que su exnovio pudo estar involucrado con su muerte: “Estaba con ella”

La muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por ‘Triunfos Robados’ y ‘Malcolm el de en medio’, ha causado todo tipo de especulaciones. Una de las más sonadas es que su exnovio, Brian Hickerson, pudo estar relacionado con la tragedia.

Y es que, según reportes, el hombre fue el último en verla con vida. Dicha teoría fue reforzada por Lesley Vogel, madre de la famosa, quien sostuvo que él era peligroso. ¿Cuál es la razón? Te contamos lo que dijo.

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Mamá de Hayden Panettiere habló sobre la muerte de su hija / Redes sociales

¿La actriz Hayden Panettiere fue asesinada?

La muerte de Hayden Panettiere, de 36 años, fue confirmada el pasado domingo 16 de agosto. De acuerdo con el medio TMZ, la actriz se estaba hospedando en un departamento en Carolina del Sur junto a Brian Hickerson y el hermano de este, identificado como Zach.

Al parecer, Brian estaba durmiendo en otra habitación, mientras que Zach encontró a Hayden inconsciente en la sala. En la llamada filtrada al 911, se hace referencia a una “sobredosis” y un “paro cardíaco”.

El portal indicó que los paramédicos intentaron reanimarla con RCP, sin éxito. La declararon muerta a las 2:32 pm. Hay muchas especulaciones sobre el deceso de la celebridad. Algunos creen que se quitó la vida, mientras que otros sostienen que alguien quiso “silenciarla”.

Y es que, meses atrás, la propia Hayden publicó un libro en el que denuncia a una amiga que, presuntamente, la llevó hasta un lugar donde un actor la esperaba sin ropa. Señaló que tuvo que esconderse para evitar que le hicieran daño.

Nunca quiso decir la identidad de esta persona y solo se refirió a él como un “ganador del Óscar”. Ahora, con las declaraciones de la madre, muchos han empezado a poner sus ojos en Brian Hickerson.

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Hayden Panettiere murió el pasado fin de semana / Redes sociales

La acusación contra la Brian Hickerson, el exnovio de Hayden Panettiere

En una entrevista reciente, la madre de Hayden Panettiere se sinceró sobre las sospechas que tiene de Brian Hickerson, el exnovio de su hija. Hizo énfasis en que, durante mucho tiempo, intentó alejarlo de ella, pues no lo consideraba una buena persona.

Si bien no quiso decir mucho, resaltó que el hombre se encontraba con Hayden al momento de su muerte, sugiriendo que tal vez tuvo algo que ver.

“Esta persona en su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos desde hace bastante tiempo, estaba con ella al momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson”. Hayden Panettiere

Cabe mencionar que, hasta el momento, la policía no considera sospechoso a Hickerson. Y es que han dicho que no se encontraron signos de violencia en la escena del crimen.

Por otra parte, la señora reconoció que su hija pasó por muchas dificultades que, probablemente, la hicieron tomar decisiones equivocadas en la vida.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchísimos aspectos y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento enfrentan una lucha; es una industria muy desafiante y, tristemente, no es inusual que terminen tomando el camino equivocado”, indicó.

Hayden Panettiere murió a los 36 años / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson?

Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzaron una relación en 2018. Todo parecía ir bien entre ellos hasta que, en 2020, surgieron acusaciones de violencia doméstica. El asunto llegó a los tribunales y él fue sentenciado a 45 días de cárcel.

También tuvo que tomar clases sobre violencia doméstica y se emitió una orden de protección por cinco años a favor de la actriz. En aquel entonces, ella quiso compartir su experiencia con el objetivo de ayudar a personas que estén pasando por situaciones similares.

“Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia anime a otras personas en relaciones abusivas a obtener la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie. Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida”, puntualizó.

En los últimos meses, volvieron a tener contacto. Hayden había asegurado estar soltera. No obstante, muchos medios reportaron que realmente habían retomado su romance. Recientemente, también ha circulado la versión de que, presuntamente, ella también mantenía una relación con el hermano de él.

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