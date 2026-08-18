Muere influencer de 28 años durante persecución policíaca; otras seis personas fallecieron en la escena

En medio del luto por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, se viraliza la noticia sobre el deceso de una creadora de contenido. Se trata de la brasileña Alana Alves, de 28 años, quien se vio involucrada en una persecución policíaca. Te contamos lo que se sabe.

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Alana Alves murió a los 28 años / Redes sociales

Así fue la persecución que derivó en la muerte de Alana Alves

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, los hechos ocurrieron el pasado sábado 8 de agosto, en Minas Gerais, Brasil. Alana Alves, mejor conocida en redes sociales como ‘Vampira 085’, estaba viajando con otras tres personas en un Fitats Cronos que, según se ha dicho, transportaba sustancias ilícitas.

Cuando las autoridades ordenaron detenerse, Pedro Yan Linhares Gutiérrez, conductor del coche, aceleró para huir del lugar. Esto dio pie a una persecución policíaca que se extendió por 10 kilómetros aproximadamente.

En algún punto, Gutiérrez invadió el carril contrario y terminó chocando contra otro vehículo. Alana murió en la escena. En tanto que el conductor y los otros dos tripulantes fueron llevados al hospital más cercano. Desafortunadamente, Pedro y otro pasajero identificado como Ramón fallecieron en la clínica. Se reporta que la tercera tripulante se encuentra en estado crítico.

Por otra parte, los cuatro navegantes del otro coche perdieron la vida a causa del impacto. Se ha mencionado que las víctimas tenían entre 46 y 79 años.

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Alana Alves estuvo en medio de una persecución policíaca / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la influencer brasileña Alana Alves?

Hasta el momento, la familia de Alana Alves no ha querido dar declaraciones sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

La última publicación de la influencer data del pasado 10 de junio. Dicho post es un sketch que se titula: “Él no aceptó el fin de la relación”.

No se sabe cuál era la relación entre Alana y el resto de los pasajeros involucrados en la persecución policial que le quitó la vida. Se cree que eran amigos y socios en negocios ilícitos. No obstante, se ha reportado que la investigación sigue para saber más del asunto.

¿Quién era la influencer Alana Alves, quien murió durante una persecución policiaca?

Alana Alves da Silva era una creadora de contenido brasileña de 28 años. Su usuario en redes sociales era ‘Vampira 085’. Solía subir videos de humor y sketches de la vida diaria. Su cuenta de Instagram tiene cerca de 60 mil seguidores.

También era propietaria de la marca ‘Latina Fitness’. En dicho perfil, solía subir videos y fotos de rutinas de ejercicio y de estilo de vida saludable.

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