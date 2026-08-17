Martha Figueroa, tras la muerte de su bebé, se sincera sobre el padecimiento de su otro hijo, Alex: “Complicado”

Si hay una pareja de madre e hijo que se cuenta todo y se apoya incondicionalmente, es la que forman Martha y Alex Figueroa. En una entrevista con TVNotas nos cuentan diversos temas, aunque lo que más nos sorprendió es que él por primera vez revela que padece un problema de salud mental.

“Estoy contento de que las cosas se estén dando en lo profesional... Lo estoy disfrutando mucho, dando mi 100. Aunque a veces es un poco complicado, porque me pasan cosas en la vida. A veces tengo problemas de ansiedad, la tengo diagnosticada desde hace más de 10 años”. Hijo de Martha Figueroa

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Él es hijo de Martha Figueroa / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @sin.CuentaPodCast

La enfermedad de Alex Figueroa, hijo de Martha Figueroa

Actualmente no toma terapia: “Hubo un tiempo que sí, pero ahorita no”. Y nos cuenta cómo ha sido sobrellevar esta situación:

“Ya lo veo como algo normal, porque es como yo vivo. Hay momentos en la vida en que no lo siento y otros en que es muy fuerte y entro como en ciclos, en que es muy intenso. Es complicado lidiar con eso, pero es parte de la vida”. Alex Figueroa

“Afortunadamente tengo a gente como mi mamá, familiares, amigos que me entienden y me apoyan muchísimo. Y donde trabajo, cuando he llegado a sentirme mal, siempre me han echado la mano. He tenido la fortuna de que ya no hay tanto estigma con las cuestiones de salud mental, pero ahorita estoy en un buen momento”, indicó

“Yo tengo un tipo de ansiedad que no va enfocada en lo exterior, no me estresa el trabajo. La situación de mi papá (que murió hace 4 años) la supe lidiar bien. Mi ansiedad es más por una cuestión de salud. Por dar un ejemplo, si a mí me empieza a doler mucho la cabeza, empiezo a sudar. Digo: ‘No sé qué me estará pasando, si es un dolor de cabeza normal, si me va a dar un derrame, si me voy a morir o si voy a estar bien’, y me empiezo a poner ansioso”. Alex Figueroa

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Alex Figueroa es muy unido a Martha Figueroa / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @sin.CuentaPodCast

¿Qué dice Martha Figueroa sobre la enfermedad de su hijo Alex?

Ante esto, Martha nos contó cómo ha apoyado a su hijo: “He dejado que quien sabe del tema lo apoye, y yo con estar ahí siempre. Respeto mucho sus momentos y él es el que me guía a veces cuando se siente mal, pero siempre le digo: ‘Todo va a estar bien, respira’. Nos ha funcionado muy bien”.

Martha nos cuenta cómo manejan la situación: “De momento no ha sido ni es nada grave. Yo siempre soy de un momento a la vez. Cada vez que sucede algo y se siente mal, tratamos de que pase la etapa y a lo que sigue. No nos quedamos ahí. No es un tema que nos tenga agobiados”.

Por otra parte, la conductora nos revela si le gustaría tener pareja: “Sí, por favor, porque ya tengo 60 años y luego ya siento que necesito, para el ocaso de mi vida, a alguien que me cuide. Si me doy una caída, me tengo que levantar sola, pero alguien que me diga: ‘Ay, te caíste’, y me ayude”.

En cuanto a qué busca, nos dijo: “Desde luego, inteligente, simpático y trabajador, con eso tengo”.

Y sobre si se enamoraría de un hombre más joven, respondió: “Ya me ha pasado. En una de esas, que tenga 50, hasta ahí llegamos y podemos aguantar. Yo no necesito colágeno, ni una arruga tengo. Ahorita se me hace más interesante un hombre de mi rodada o mayor”.

Martha Figueroa apoya a Alex Figueroa / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @sin.CuentaPodCast

La enemistad entre Martha Figueroa y Joana Vega-Biestro

En lo profesional, Martha Figueroa tiene una enemistad con las periodistas Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán. Esta última, en su pódcast, la llamó ‘señora atacada’ y ha dicho que odia al mundo, a lo que Figueroa responde:

“Empezó cuando Dalilah Polanco estuvo en La casa de los famosos y yo una vez dije que algunas cosas que hacía ella me daban flojera y de ahí me agarraron. Pero es problema de ellas, no mío, la percepción que tengan de mí, o si les caigo bien o mal no me agobia. Yo no opino nada de ellas y no he visto lo que dicen, ¿para hacer coraje? Pues no. A Dalilah me la encuentro en eventos y nos saludamos muy bien. El tema es con ellas (Joanna y Marta Guzmán) que no entiendo”, concluyó.

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