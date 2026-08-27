Martha Figueroa destapa la verdad sobre la actitud de Yanet García en ‘Hoy': “No quería ni voltear”.

Tras la polémica salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, la ‘chica del clima’ vuelve a ser centro de atención tras la difusión de un video en el que Martha Figueroa recuerda los inicios de su excompañera en el matutino. ¡Te contamos los detalles!

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Yanet García fue la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Después de la eliminación de Moisés Peñaloza de La casa de los famosos México 2026, la producción decidió dar un giro en el juego y pidió al público que votara por los habitantes que consideraban ‘muebles’, las personas que menos aportaban al programa 24/7.

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron los tres elegidos por la audiencia, por lo que se trasladaron al ‘exilio’ de manera sorpresiva. Tras una noche alejados de la casa, la decisión de quién permanecería en la competencia fue tomada por el resto de los habitantes.

Al solo contar con el apoyo de Brianda Deyanara y Yahir, la ‘Chica del clima’ fue eliminada de la competencia, situación que generó indignación entre sus seguidores y cientos de teorías. Una de las que más resonó fue la relacionada con uno de sus últimos comentarios en el reality, pues aseguró no ser conflictiva.

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Yanet García fue eliminada tras ser llamada “mueble” en LCDLFM. / Redes sociales

¿Martha Figueroa contradice a Yanet García sobre su actitud en La casa de los famosos México 2026?

Durante la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, Yanet García se mostró inconforme ante el ambiente que se esperaba que se viviera en el reality, pues aseguró no ser una persona conflictiva y prefería salir antes que contradecir sus valores.

“Yo de verdad prefiero irme antes de romper mis valores. No lo voy a hacer. No me gusta echar mier*a y así soy. A lo mejor hay gente que sí o les gusta, se divierten. Yo no puedo y no me gusta”. Yanet García

Sus palabras resonaron fuertemente en el exterior, tanto que se revivió una declaración de Martha Figueroa sobre Yanet García, quien fue parte del programa Hoy cuando Magda Rodríguez fue productora del matutino.

“Yo hasta me ponía nerviosa cuando se cambiaba, Yanet es tremenda, no quería ni voltear, ¿sabes?, o sea, yo decía: ‘Esas pompas no son reales’. Una cosa perfecta. Era una chava linda, me tocaba mucho platicar con ella”. Martha Figueroa

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¿Qué hizo Yanet García mientras estuvo en el programa Hoy?

De acuerdo con Martha Figueroa, además de que Yanet García daba el clima en el programa Hoy comenzó a estudiar inglés en línea y poco a poco se fue abriendo paso hasta que se mudó a Manhattan, donde actualmente tiene un departamento.

“Ella siempre soñaba con irse a Nueva York porque en ese tiempo también era novia de un chavo gamer que vivía en Nueva York. Ella no hablaba nada de inglés y se puso a machetearle, yo la vi en el camerino. Ahora lo habla muy bien”. Martha Figueroa

Pese a que las declaraciones de Martha Figueroa ocurrieron semanas atrás, revivieron ahora que Yanet García fue eliminada de LCDLFM. Por el momento, la ‘chica del clima’ no se ha pronunciado directamente sobre las palabras de su excompañera.

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