La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el retador de Masad Altamimi para el robo de salvación?

Masad Altamimi se convirtió en el líder de la quinta semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026, obteniendo con ello el poder de la salvación, que le permite sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados.

Como cada jueves, los habitantes se enfrentaron a una nueva prueba para definir quién será el retador que buscará arrebatarle este beneficio a Masad y quedarse con la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

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Masad Altamimi / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La casa de los famosos México 2026?

La nominación de esta semana tuvo un formato diferente, pues por primera vez los habitantes tuvieron que nominarse cara a cara y fuera del confesionario. La dinámica consistió en entrar a una alberca de pelotas y sacar tres de ellas, cada una con diferentes valores, para después revelar frente a sus compañeros a quién otorgaban esos puntos.

Al finalizar la dinámica, la placa de nominados quedó conformada por seis habitantes:



Gema Garoa

Mariana

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Brianda Deyanara

Luis Chaparro

Gema Garoa fue nominada directamente por Masad Altamimi, mientras que los otros cinco habitantes llegaron a la placa tras la repartición de puntos durante la dinámica.

A partir de que se conformó la placa, las votaciones se abrieron al público, que podrá elegir a su habitante favorito para ayudarlo a permanecer en la competencia.

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¿Quiénes fueron los finalistas para el reto de salvación?

Los habitantes se enfrentaron a la prueba conocida como ‘El dulcero’, que consistía en una estructura giratoria con varias rampas y orificios con diferentes puntajes.

Los participantes debían golpear una pelota para hacerla subir por la rampa y conseguir que cayera en alguno de los orificios de la plataforma. Dependiendo del puntaje obtenido en cada tiro, los puntos se iban acumulando.

Al final de la prueba, el habitante que consiguiera la mayor cantidad de puntos se convertiría en finalista de la competencia.

Los finalistas fueron:



Aldo Rendón, 60 puntos.

Ese Pérez, 40 puntos.

Gema Garoa, 50 puntos.

Flor Vigna, 50 puntos

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Prueba para el robo de salvación / Redes sociales

¿Quién es el retador de Masad Altamimi para el robo de salvación en La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz encontró la moneda del destino, y con ella la responsabilidad de elegir a tres nominados para que se enfrentaran en el elevador del destino, para conseguir un lugar en el duelo de la salvación, ellos fueron Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Karina Torres.

De esta dinámica, la gandora y primera retadora de Masad en el duelo de salvación fue Brianda Deyanara.

Los finalistas se enfrentaron en una jueva ronda de “el dulcero”, del que resultó ganadora Gema Garoa.

El duelo por la salvación será entre Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara.

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