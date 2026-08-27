¿Yanet García VS Galilea Montijo?: Tras su eliminación de LCDLFM 2026 la contradice: “No fue el público”

La salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. La conductora y modelo se convirtió en la quinta eliminada del reality show, pero a diferencia de otras galas, su despedida ocurrió bajo una dinámica que generó dudas y molestia entre algunos habitantes y seguidores.

Después de abandonar la competencia, Yanet García regresó a la gala de nominación de LCDLF México para hablar de lo ocurrido y se encontró frente a Galilea Montijo, conductora titular del programa. Lo que parecía ser una charla sobre su paso por la casa terminó en un intercambio de opiniones sobre quién tuvo realmente la última palabra en su eliminación. ¡Gali se enojó?

Mira: Yanet García podría demandar a ‘La casa de los famosos México’ tras polémica expulsión: VIDEO

¿Por qué eliminaron a Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

La eliminación de Yanet García en La casa de los famosos México 2026 ocurrió después de una dinámica poco habitual. La conductora, Ese Pérez y Luis Chaparro fueron señalados por el público como algunos de los habitantes considerados “muebles” dentro de la casa.

Los tres fueron enviados al exilio de La casa de los famosos México 2026, pero la situación dio un giro inesperado cuando se anunció una gala de eliminación el martes 25 de agosto. En lugar de enfrentarse a una placa tradicional para que los seguidores votaran, los habitantes tuvieron una participación determinante.

Ese cambio fue precisamente uno de los puntos que más llamó la atención de Yanet García tras su salida de La casa de los famosos México 2026. Para ella, la dinámica no permitió que sus seguidores tuvieran la oportunidad de decidir directamente si debía continuar en el reality.

Lee: ¿Paul Stanley le da la espalda a Galilea Montijo? Defiende a Yanet García y asegura que “fue humillante” su salida

Yanet García fue enviada al exilio por ser “mueble” / Redes sociales

¿Yanet García está enojada con su eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Durante su encuentro con Galilea Montijo, Yanet agradeció el respaldo que había recibido desde el exterior y dejó claro que entendía que se trataba de un juego, aunque no ocultó que esperaba otro desenlace.

“Fue una eliminación muy diferente, que no me esperaba porque, como lo dicen aquí, ‘el público tiene la última palabra’ y en esta ocasión, en mi caso, no fue así” Yanet García

Yanet agregó: “así es el juego y así me pasó a mí”, con lo que dejó entrever que, aunque aceptaba el resultado, sí tenía una opinión muy clara sobre la manera en que se produjo su eliminación.

Mira: ¿Yanet García confirmada en La granja VIP 2? Circula FOTO tras eliminación de LCDLFM por “la puerta de atrás”

¿Galilea Montijo se enfrenta a Yanet García por su salida de LCDLF México?

El momento más comentado llegó cuando Galilea Montijo respondió a Yanet García y explicó que, desde la perspectiva de la producción, la eliminación no había dependido únicamente de los habitantes de La casa de los famosos México 2026.

La conductora señaló que Yanet todavía no había tenido acceso a todo lo ocurrido en redes sociales y explicó que los tres habitantes enviados al exilio habían llegado a esa situación por decisión del público. Posteriormente, sus compañeros tuvieron que emitir votos.

Galilea Montijo “Te voy a decir algo, Yanet. Es que a Yanet obviamente no le han dado nada de sus redes sociales, no ha visto a su gente. ¿Qué crees? Te voy a dar esta noticia, porque la decisión sí fue compartida. Tres de todos los habitantes fueron orillados al exilio por él público y luego los compañeros les fueron dando votos”

La explicación de Galilea Montijo sobre la eliminación de Yanet García buscaba poner sobre la mesa que el público sí había intervenido en el proceso, aunque no de la misma manera que en una gala convencional.

Sin embargo, la modelo no quedó convencida con esa explicación. Yanet mantuvo su postura y aclaró que, para ella, una cosa era la nominación y otra muy distinta la decisión final que determinó su salida de La casa de los famosos México.

¿Yanet García acusa que el público no decidió su eliminación de La casa de los famosos México 2026?

Lejos de retractarse, Yanet García insistió en que su eliminación de La casa de los famosos México 2026 no fue una decisión directa del público. La conductora explicó que sí había existido una intervención de los seguidores en la primera parte del proceso, pero no en el momento que definió quién abandonaría la competencia.

“Por eso digo que la decisión final de mi salida no fue el público, fue de mis compañeros. La nominación, digamos, estábamos, tres, pero no nos llevaron a una nominación”. Yanet García

La controversia tomó todavía más fuerza porque Yanet García aseguró que confiaba en sus seguidores. La modelo recordó el respaldo que había recibido durante su permanencia en el reality y consideró que merecía tener la oportunidad de llegar a una nominación tradicional.

¿Por qué Yanet García considera injusta su salida de La casa de los famosos México?

Más tarde, durante una conversación con Marie Claire, conductora digital del reality, Yanet García profundizó en su sentir y reconoció que la decisión no le pareció del todo justa.

La también creadora de contenido explicó que le habría gustado enfrentar una nominación tradicional para que fueran los televidentes quienes determinaran si debía continuar o abandonar la competencia. De acuerdo con sus palabras, confiaba plenamente en el apoyo que había recibido durante las semanas anteriores.

“La última decisión la tomaron en casa, ¿no?, los habitantes. Me hubiera encantado que la última decisión hubiera sido del público porque se lo merece y porque siempre se ha dicho ‘la última decisión la tiene el público’ y en esta ocasión no fue así”. Yanet García

Además, recordó que los seguidores del programa ya la habían salvado en ocasiones anteriores, motivo por el que estaba convencida de que aún tenía posibilidades de permanecer en el reality.

“Yo amo a mi público, me ha apoyado, me regresó dos veces; entonces, seguía confiando en mi público, pero no nos dieron esa oportunidad” Yanet García

La postura de Yanet García ha generado opiniones divididas entre los fans de La casa de los famosos México 2026. Mientras algunos coinciden en que la dinámica alteró la esencia del juego al limitar la decisión del público, otros consideran que las reglas fueron claras y que los habitantes simplemente hicieron uso de la ventaja que les otorgó la producción.