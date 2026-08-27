Galilea Montijo se burla de las críticas a su rostro tras tratamiento estético: "¿Iríamos al mismo doctor?”

Luego de que se especulara que Galilea Montijo ya no puede hablar bien mientras conduce La casa de los famosos México 2026, la presentadora decidió unirse a las burlas constantes que han surgido sobre su rostro a través de redes. ¿Envió un nuevo mensaje? ¡Te contamos los detalles!

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Galilea Montijo se une a las burlas por su aspecto físico. / Instagram

¿Cómo iniciaron las críticas al rostro de Galilea Montijo?

Galilea Montijo comenzó a preocupar a sus fans por el aspecto de su rostro al aparecer en el promocional de La casa de los famosos México 2026. De acuerdo con algunos usuarios, la presentadora lucía diferente, principalmente de sus ojos y boca, comentarios que en un principio no abordó directamente.

Ante los comentarios constantes del público, la actriz y conductora confesó que se había sometido a un procedimiento estético que le había dejado algunas secuelas al no realizarse correctamente. Además, ante las especulaciones de una posible ‘parálisis’, explicó:

“Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”. Galilea Montijo

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Ante las críticas, Galilea Montijo explicó lo que pasó en su rostro. / Mezcalent

¿Qué pasó realmente con el rostro de Galilea Montijo antes de La casa de los famosos México 2026?

Tras varias semanas de especulaciones sobre su rostro, Galilea Montijo rompió el silencio y confesó que estuvo a punto de dejar la televisión tras un procedimiento estético. Durante el podcast ‘Bajo la piel’, la conductora de Hoy reveló la verdad sobre los cambios en su rostro.

“La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir”. Galilea Montijo

Asimismo, detalló que se trató de un procedimiento que había insistido en realizarse desde hace tiempo, pero su doctora se había negado, por lo que tuvo que hacerlo con otro médico, lo que derivó en problemas que afectaron su aspecto físico. Aunque Galilea Montijo ya está en tratamiento, su doctora aseguró que no se trata de algo menor.

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Galilea Montijo estuvo a punto de dejar la televisión. / Facebook: Galilea Montijo

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las burlas constantes a su aspecto físico?

Pese a que Galilea Montijo ya se sinceró sobre el procedimiento estético al que se sometió, las críticas no han cesado; incluso recientemente se especuló que tendría problemas en su espalda al lucir un escote en La casa de los famosos México 2026.

Ante los comentarios constantes sobre su físico, la actriz y presentadora decidió responder tajante a las críticas a través de sus redes. En una historia de Instagram compartió un video en que se hace alusión a la anestesia.

“Cuando el odontólogo se pasa de anestesia. Cuando la vergüenza se convierte en risa”, se lee en el clip, a lo que Galilea Montijo agrega: “¿Iríamos al mismo doctor?”, junto a una serie de emojis de risa.

Pese a que la publicación fue tomada con ligereza, pareció ser una respuesta clara a las críticas, pero hasta ahora, la presentadora no ha dado una nueva declaración sobre el tema.

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