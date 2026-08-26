¿Paul Stanley le da la espalda a Galilea Montijo? Defiende a Yanet García y asegura que “fue humillante” su salida

Ante la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 tras haber pasado por el ‘exilio’, las reacciones entre seguidores y personalidades del medio no se han hecho esperar. Ahora, fue Paul Stanley quien rompió el silencio. ¿En desacuerdo con Galilea Montijo? ¡Te contamos los detalles!

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Yanet García fue eliminada de LCDLFM tras pasar por el ‘exilio’. / Instagram

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Luego de la salida de Moisés Péñaloza de La casa de los famosos México 2026, las cosas en el reality comenzaron a tensarse ante la supuesta ausencia de ‘juego’ entre los habitantes. Como una medida de incentivar la competencia, la producción le dio un giro al reality.

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron llevados al ‘exilio’ al ser considerados ‘muebles’ por el público, tras una noche juntos, el resto de sus compañeros votaron por la persona que debía regresar a ‘la casa’. Ante la falta de apoyo para la ‘chica del clima’, fue eliminada.

Su llegada al foro generó cientos de reacciones e indignación por parte de algunos usuarios, ya que, a diferencia de otros eliminados, no entró por la puerta principal y fue llevada tal y como se encontraba en el exilio. Además, se encontró con la equita de ‘mueble’.

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Galilea Montijo llamó ‘mueble’ en más de una ocasión a Yanet García. / Redes sociales

¿Por qué Yanet García fue considerada un ‘mueble’ dentro de La casa de los famosos México 2026?

Desde la eliminación de Moisés Peñaloza, Yanet García dejó claro que no era una persona conflictiva y no buscaría cambiar su personalidad porque es la imagen de algunos eventos importantes. Sus palabras causaron revuelo en parte de la audiencia y en la conductora Galilea Montijo, quien cuestionó su estancia en el reality.

“No te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad, a la casa del spa’. No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”, expresó en el programa Hoy, comentario que ya está generando especulaciones.

Horas más tarde, tras la eliminación sorpresa de Yanet García por ‘mueble’, la presentadora volvió a hacer una serie de declaraciones que generaron una ola de críticas en su contra. “Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a llorar a mi casa”, sentenció.

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Galilea Montijo desaprobo la actitud de Yanet García en La casa de los famosos México. / Mezcalent

¿Qué dijo Paul Stanley tras la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Yanet García de La casa de los famosos México y las palabras de Galilea Montijo, Paul Stanley, quien ha sido compañero de ambas, fue cuestionado por la prensa y sorprendió al desaprobar completamente la manera en que García salió del reality.

Pese a que reconoció que desde su participación en la primera temporada no sigue de cerca el formato, sí mostró su descontento por la manera en que se despidió a su excompañera. Asimismo, dejó claro que la definición de ‘mueble’ es subjetiva, ya que a las personas les puede gustar su personalidad.

“Siento que sí fue muy humillante para mi Yanetcita sacarla de esa forma porque lo que hagas dentro no te representa”. Paul Stanley

Aunque no mencionó directamente a Galilea Montijo, sus palabras fueron entendidas por algunos usuarios como un desacuerdo total con lo ocurrido en el reality. Hasta ahora, Yanet García no ha reaccionado a ninguna polémica.

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