¿Luis Chaparro infiel? Resurge supuesto engaño a su ex con más de tres influencers, ¿Andrea Mextli incluida?

Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, ha sido motivo de controversia en las últimas horas. Y es que, tras regresar del ‘Exilio’ por decisión de sus compañeros, muchos internautas comenzaron a recordar el escándalo de supuesta infidelidad que enfrentó hace algunos años.

Se dijo que presuntamente engañó a su expareja con más de tres creadoras de contenido. ¿Su actual novia, Andrea Mextli, fue una de ellas? Te contamos lo que se sabe.

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Luis Chaparro y su exnovia, Lily García, terminaron en 2023 / Redes sociales

¿Por qué Luis Chaparro fue al ‘Exilio’ en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todo ocurrió por una dinámica en ‘La casa de los famosos México 2026’. El público debía votar por el “habitante más mueble” del show, es decir, aquel que no hacía nada ni aportaba contenido. Los seleccionados fueron:

Ese Pérez

Yanet García

Luis Chaparro

Durante la gala del pasado 25 de agosto, el resto de los habitantes tuvieron que decir a qué integrante querían de regreso. Aquel con menos votos quedaba eliminado de la competencia. Al final, la expulsada fue Yanet.

Esto generó mucho debate en redes sociales. Muchos creen que el “verdadero mueble” era Luis, siendo él quien realmente debió ser expulsado. Incluso se empezó a decir que la expulsión de García fue “planeada” por la producción.

Esta teoría ha sido reforzada por el periodista Gabo Cuevas. El comunicador informó que, presuntamente, había tenido contacto con la hermana de la conductora, quien le habría comentado que la productora del reality le avisó sobre la salida de Yanet desde horas antes.

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Luis Chaparro estuvo en el Exilio de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, y su escándalo de infidelidad

La historia de la supuesta infidelidad de Luis Chaparro se remonta a 2022. En aquel entonces, el influencer tenía una relación con Lily García, otra creadora de contenido. Duraron un año y cuatro meses.

De acuerdo con el testimonio de García, los problemas iniciaron durante los primeros meses de la relación. Una de sus amigas le confesó que había besado a Chaparro previo a que se formalizara el romance.

Aunque lo perdonó, las sospechas no hicieron más que crecer, ya que cada tanto le llegaba información de que, presuntamente, Luis se mensajeaba con otras mujeres, muchas de ellas celebridades de internet. Él siempre lo negó todo, pero, según la versión de Lily, había inconsistencias en sus explicaciones.

Al enterarse de que, presuntamente, Chaparro había intentado besar a otra mujer durante una salida. Aunque nunca pudo comprobar si esto era cierto, decidió terminar la relación, pues ya no podía con la falta de confianza.

¿Qué dijo Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, sobre su escándalo de infidelidad?

Luis Chaparro siempre negó haberle sido infiel a su ex y aseguró que la ruptura se dio por diferencias irreconciliables. No obstante, durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, el novio de Andrea Mextli volvió a sacar el tema.

Volvió a desmentir todo lo dicho por Lily García y admitió que, en aquel entonces, se sintió sumamente mal por los malos comentarios que llegó a recibir en redes sociales.

“Viví una funa y sentí que todos me odiaban”. Luis Chaparro

Actualmente, Luis tiene una relación estable con Andrea Mextli. Hasta donde se sabe, el romance comenzó en 2025 y ambos han declarado que son muy felices.

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