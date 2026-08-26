Galilea Montijo enfrenta críticas tras la salida de Yanet García de LCDLFM; aseguran que es el ‘muble’ de Hoy

Después de que se especulara que Galilea Montijo presuntamente pidió la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, la presentadora enfrenta una ola de críticas relacionadas con su estancia en el programa Hoy. ¿La quieren fuera del matutino? ¡Te contamos los detalles!

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Piden la salida de Galilea Montijo del programa Hoy. / Instagram

¿Por qué se dice que Galilea Montijo pidió la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Después de que la producción de La casa de los famosos México anunciara que habría un participante eliminado por ‘mueble’, Galilea Montijo dio a conocer que serían los habitantes quienes decidirían la salida de uno de ellos.

Debido a que Yanet García solo contó con los votos de Brianda y Yahir para permanecer en el reality, la ‘chica del clima’ fue eliminada de la competencia; sin embargo, su salida y la manera en que ingresó al foro causó indignación entre algunos seguidores del programa.

Aunando a ello, las palabras de la conductora desataron algunas especulaciones. “Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a llorar a mi casa”, dijo Galilea Montijo.

Pese a que no existen pruebas de que Montijo haya pedido la salida de Yanet García, los rumores no se han hecho esperar, pues en más de una ocasión la actriz y presentadora llamó ‘mueble’ a su excompañera de Hoy.

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Galilea Montijo vs. Yanet García, se especula que pidió su salida de LCDLFM / Mezcalent

¿Qué hizo Yanet García para ser llamada ‘mueble’ por Galilea Montijo?

Cabe recordar que, antes de que Yanet García fuera eliminada de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo abordó uno de los comentarios de la exhabitante en el programa Hoy. De acuerdo con la presentadora, no apoyaba que la ‘chica del clima’ negara ser conflictiva.

“No te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad, a la casa del spa’ ... No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”. Galilea Montijo

Horas más tarde, tras anunciar la salida de Yanet García en LCDLFM, la conductora concedió una entrevista a Marie Claire Harp donde arremetió contra la exhabitante y volvió a considerarla un ‘mueble’ dentro del reality.

“Yo hubiera preferido, que como a ti (Marie Claire), ser la primera en salir, antes que salir como un mueble. Qué fuerte, a mí me dices mueble y me voy a llorar a mi casa”. Galilea Montijo

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Galilea Montijo enfrenta críticas por la salida de Yanet García. / Redes sociales y canva

Piden la salida de Galilea Montijo del programa Hoy, ¿es el mueble del matutino?

La salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 y las especulaciones que han desatado los comentarios de Galilea Montijo desde la última gala de eliminación, han generado una ola de críticas contra la conductora y su estancia en el programa Hoy.

A través de un video difundido en las redes del matutino, en el que se observa a Montijo recrear una escena de telenovela, los usuarios comenzaron a mostrar su descontento; incluso pidieron su salida del programa y la comenzaron a llamar mueble. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Ese mueble desgastado ya necesita un cambio, ¿no?”,

"¿Aquí también se puede votar por el más mueble de Hoy?”,

“Uno de los programas con más muebles en décadas”,

“Preferiría ir a llorar a mi casa, que hacer este ridículo” y

"¿Pa’ cuándo el cambio de conductora? Digo, ¿cómo que huele a mueble?”

Al momento, Galilea Montijo no ha respondido directamente a los malos comentarios con respecto a su presunta enemistad con Yanet García, así como tampoco sobre las críticas con respecto a si es un ‘mueble’ en Hoy. ¿Responderá?

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