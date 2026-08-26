¿Complot en La casa de los famosos México 2026? Cuarto Tulum pone apodos para nominar y desata polémica

A horas de la gala de nominación de La casa de los famosos México 2026, las redes sociales estallaron luego de que se viralizara una conversación del cuarto Tulum, donde varios habitantes habrían acordado usar sobrenombres para referirse a sus posibles nominados. La situación ya provocó que algunos fans pidan castigos ejemplares y hasta una nominación masiva si se confirma que existió un complot.

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La casa de los famosos México 2026 / Canva

¿Hubo complot en el cuarto Tulum de La casa de los famosos México 2026?

Todo comenzó cuando varios habitantes del cuarto Tulum fueron señalados por presuntamente organizar sus votos antes de la gala de nominación de este miércoles.

El cuarto Tulum está integrado por Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz, Luis Chaparro y Brianda, quienes en las últimas semanas se han visto bajo presión luego de que surgieran estrategias y alianzas dentro de la casa.

De acuerdo con lo comentado por los propios habitantes, decidieron reforzar su juego después de percibir que algunos integrantes del cuarto contrario buscaban votar en su contra. Esto habría provocado que comenzaran a analizar posibles nominaciones para intentar proteger a los miembros de su grupo.

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La casa de los famosos México 2026, cuarto Tulum

¿Qué sobrenombres usó el Cuarto Tulum para identificar a sus posibles nominados en La casa de los famosos México 2026?

Lo que más llamó la atención de los espectadores fue que los habitantes de La casa de los famosos México 2026 habrían utilizado apodos para referirse a ciertos participantes mientras hablaban de la estrategia de nominación.

Según versiones que circulan en redes sociales, los sobrenombres quedaron de la siguiente manera:

Academia Militar: Yahir

Yahir Calvin Klein: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo Jardín / Casa de las Flores: Flor Vigna

Flor Vigna Selena: Mariana Ochoa

Los fans consideran que, de concretarse una votación coordinada contra estos habitantes, podría interpretarse como una infracción a las reglas del programa. Por ello, miles de comentarios comenzaron a exigir que la producción investigue la situación.

Además, algunos seguidores del reality aseguran que la salida de Yanet García por decisión de la casa habría hecho sentir más confiado al grupo Tulum, que ahora considera tener ventaja numérica frente a sus rivales en la competencia.

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Empiezan a hacer complot y quitan todas las camaras de Tulum, pero aquí tenemos por quién van

Academia militar=Yahir

Calvin Klein=Cynthia

Jardín=Flor



Después quitaron las cámaras

Ahora también vas a cubrir el complot @ronogueron #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/fHqqO3RDU1 — ✌️✌️ Gaby Ortiz ✌️✌️✌️✌️ apoyo total a yahir (@ortiz261014) August 26, 2026

¿Qué castigo existe por hacer complot en La casa de los famosos México 2026?

Las reglas de La casa de los famosos México 2026 establecen que las nominaciones deben ser individuales y secretas. Cuando se detectan acuerdos previos o estrategias coordinadas para afectar el resultado, la producción puede aplicar sanciones importantes.

La consecuencia más fuerte es la nominación automática de todos los habitantes involucrados, una medida que ya ha generado preocupación entre los seguidores del programa ante la posibilidad de que se confirme la falta.

Además, los votos emitidos mediante acuerdos pueden ser anulados. Incluso, si el líder semanal participó en la estrategia o se comprueba una infracción generalizada, también podría perder beneficios e inmunidades obtenidas dentro del juego.

Otra de las medidas contempladas es que la Jefa decida subir a la placa a varios participantes como castigo colectivo, generando una gala de eliminación mucho más complicada para todos los habitantes.

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 hoy miércoles 26 de agosto? / Redes sociales, Canva

¿Quiénes podrían quedar nominados hoy en La casa de los famosos México 2026?

Hasta antes de la gala, la única habitante que se encuentra oficialmente nominada es Gema Garoa. La creadora de contenido terminó en riesgo luego de ser elegida directamente por Masad Altamimi, quien obtuvo ese privilegio tras ganar la prueba de líder.

Sin embargo, las especulaciones no dejan de crecer. En redes sociales muchos seguidores consideran que Ese Pérez y Luis Chaparro podrían convertirse en algunos de los principales objetivos de las alianzas dentro del reality.

Por otro lado, nombres como Flor Vigna y Mariana Ochoa también han comenzado a sonar con fuerza entre los posibles nominados de la noche. Esto podría derivar en una de las placas más competitivas y comentadas de la temporada.

Gema Garoa hasta el momento es la única nominada. / Redes sociales

¿A qué hora y dónde ver la gala de nominación de La casa de los famosos México 2026?

La esperada gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Los seguidores podrán ver el programa en vivo a través de Canal 5 y también mediante ViX Premium, plataforma que ofrecerá cobertura especial con pregala y postgala para conocer todas las reacciones de los habitantes.