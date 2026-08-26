¿Yanet García confirmada en La granja VIP 2? Circula FOTO tras eliminación de LCDLFM por “la puerta de atrás”

Luego de la repentina salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, el rumbo de la reconocida “Chica del clima” podría cambiar abruptamente, según una publicación que circula en redes sociales. ¿Se va directo a TV Azteca?

Yanet García eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue eliminada Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Todo comenzó cuando la producción de La casa de los famosos México 2026 buscara más “intensidad” entre los participantes, un llamado de atención que llegó por medio de Galilea Monitjo y panelistas del programa.

Luego de que Yanet, Ese Pérez y Luis Chaparro fueran nombrados “muebles” por el público, fueron sus propios compañeros quienes decidieron quién regresaba a ‘La casa’ tras estar en el “exilio”.

Luego de una votación de 11 personas, se definió que Ese y Luis regresaban con sus compañeros al reality, y Yanet era eliminada tras reunir solo tres votos. ¿Salió por la puerta de atrás?

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Yanet García tras su eliminación de La casa de los famosos México 2026 / Yanet García tras su eliminación de La casa de los famosos México 2026

¿Yanet García estará en La granja VIP 2?

Esta pregunta comenzó a hacerse cada vez más durante las últimas horas, ya que circuló una imagen de Yanet García relacionada a La granja VIP 2, reality al que podría integrarse para esta próxima edición.

Más allá de convertirse en presunta participante, la imagen muestra a la “Chica del clima” como supuesta conductora del programa de TV Azteca. El “anuncio” (sin ser oficial) fue compartido por la cuenta de X “Azteca Management":

Torrencial. @lagranjavipmx recibe a #YanetGarcia como ¡Conductora de su segunda temporada! La “reina del clima” llega para domesticar al ganado y verificar uno por uno; el voto de ustedes. X: Azteca Management

Sin embargo, todo quedó como mera especulación, ya que no hay indicio de que la exparticipante de La casa de los famosos México sea parte del reality de Azteca.

Cabe señalar que La granja VIP 2 comenzará solo en unas semanas, y los rumores y especulaciones continúan. Muchos creen viable que Yanet García presuntamente se incorpore al reality, otros piensan que es casi imposible. ¿Será?

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¿Yanet García en La granja VIP? / Redes sociales

¿Yanet García fue presentada como participante de La granja VIP 2?

Yanet García NO ha sido presentada como participante de La granja VIP 2, la publicación no corresponde a un medio oficial de TV Azteca, por lo que todo se mantiene solo como una especulación.

Internautas ven con buenos ojos su posible llegada, tras la forma en la que fue eliminada de La casa de los famosos México 2026:



“Granja, hazlo posible, por favor”,

“Ojalá Azteca le llegue al precio y nos lo hagan realidad” y,

“Sí inviten a Yanet”.

Mientras tanto, este 26 de agosto La granja VIP 2 reveló al granjero número 11, por lo que el reality cada vez va tomando más forma.

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