¿Yanet García era la eliminada de La casa de los famosos México? Filtran error de la producción en plena gala

La reciente gala de eliminación ha dejado una nueva polémica en La casa de los famosos México 2026, y es que a pesar de estar nominada y en riesgo de salir, Yanet García logró librarla, pero... ¿ella era la verdadera eliminada de la semana? Te contamos lo que pasó.

Yanet García salvada en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026?

La placa de nominados de la tercera semana tenía nombres muy importantes, por lo que la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 del domingo 16 de agosto prometía emotivos momentos.

Ellos eran los seis nominados:



Yanet García,

Arantza Ruiz,

Masad Altamimi,

Memo Schutz,

Flor Vigna,

Luis Chaparro y,

Al final del reality, Galilea Montijo anunció que la eliminada de la semana era Arantza Ruiz , desatando las lágrimas dentro y fuera de ‘La casa’..

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Arantza Ruiz fue eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Yanet García era la tercera eliminada de La casa de los famosos México?

La polémica comenzó en redes sociales cuando notaron que la producción de La casa de los famosos México 2026 había tenido un error a la hora de anunciar que Yanet García se había salvado.

En la imagen que ahora circula en redes sociales aparece cuando Gali le informa a Yanet que ha sido salvada, y el letrero publicado por la producción del programa tiene el siguiente mensaje:

Yanet, tercera eliminada de la temporada. Mensaje de la producción de LCDLFMX

Muchos aseguran que ya estaba preparada y decidida su salida, pero llegaron a especular un probable error en Galilea a la hora de anunciar:



“Puro fraude, Yanet era de las más bajas en votaciones”,

“Creo que fue error en pantalla porque el sobre no trae ningun nombre, se lo dicen por el chícharo (apuntador) y,

“El que se equivocó fue el de producción, cómo va a poner ese flyer al principio”.

Aunque esta situación ha generado diversas teorías, la mayoría piensa que este error no tiene nada que ver con el resultado. ¿Tú qué piensas?

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¿Yanet García era la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Yanet García es de las participantes menos apoyadas de La casa de los famosos México 2026?

Poco a poco Yanet García ha ido ganando presencia en La casa de los famosos México 2026, luego de que durante las primeras dos semanas señalaran que la regiomontana parecía excluirse de sus compañeros.

El asunto ha cambiado, y luego de haber sido salvada por el público en la tercera semana, creen que se debe al gran fandom del norte que tiene:



“No saben el poder de los regios”,

“Yanet tiene mucho apoyo” y,

“Puro team Yanet”.

No es la primera controversia que enfrenta Yanet García en ‘La casa’, de hecho fue comparada con Gomita en semanas recientes. ¿Por qué?

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