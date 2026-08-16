Emilio Osorio ¿planea regresar a La casa de los famosos México? Revela si está dispuesto a una nueva temporada

Después de que Emilio Osorio encendiera las redes con atrevidas fotos, el hijo de Niurka reveló si estaría dispuesto a participar en una versión All Stars de La casa de los famosos México o en algún formato 24/7. ¿Quiere regresar en 2027? ¡Te contamos todos los detalles!

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¿Emilio Osorio quiere regresar a La casa de los famosos México? / Redes sociales.

¿Qué dijo Emilio Osorio sobre regresar a La casa de los famosos México?

Emilio Osorio, quien recientemente aceptó sentirse vulnerable, confesó en una entrevista de radio si estaría dispuesto a volver a ser parte de La casa de los famosos México en una edición especial que reúna a los mejores participantes de temporadas pasadas:

“No, la verdad es que no. La verdad es que debes tener una chispa para hacer esto, o sea, yo tuve mucha fuerza en el infierno”. Emilio Osorio

De acuerdo con el actor de melodramas, considera que su personalidad no es del todo compatible con la dinámica de aislamiento total y exposición mediática; aunque reconoció que corrió con mucha suerte al coincidir con personalidades como Wendy Guevara y Nicola Porcella cuando estuvo en el reality show.

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Emilio Osorio sin interés de volver a LCDLFMX. / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Por qué Emilio Osorio no volvería a ser parte de un nuevo proyecto?

Además de considerar que corrió con suerte al llegar hasta la final de la primera temporada de La casa de los famosos México, Emilio Osorio recalcó que su personalidad va más dirigida hacia sus seguidores y su familia, descartando la idea de encerrarse nuevamente.

No obstante, hijo del productor Juan Osorio, dejó la puerta abierta para sumarse a formatos de entretenimiento distintos: “Yo tuve mucha suerte, me tocaron compañeros que la neta hacían mucha chamba por mí, y yo también supe ver eso y me acoplé. Yo pienso que mi forma de ser es para mis seguidores, para mi familia y, pues, para mí”, explicó; y agregó:

“No creo que yo tenga una chispa así. Un reality donde me viajen, donde de pronto conozca, pues con todo gusto, pero no creo que yo sea interesante para la gente en ese aspecto. No me veo haciendo eso, yo respeto mucho la chamba que hace mi jefa y también mis compañeros”. Emilio Osorio

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¿Quién es Emilio Osorio y en qué telenovelas ha participado?

Emilio Osorio Marcos vedette Niurka Marcos y del productor de televisión Juan Osorio.

y del Inició su trayectoria profesional desde muy chico, participando en producciones de televisión como Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo y Sueño de amor.

y Su salto a la fama ocurrió tras interpretar a Aristóteles Córcega en la telenovela Mi marido tiene familia , personaje que lo llevó a protagonizar la serie Juntos el corazón nunca se equivoca.

en la telenovela , personaje que lo llevó a protagonizar la serie A la par de la actuación, ha consolidado su carrera musical como solista; sin embargo, en 2023, su popularidad creció al formar parte del ‘Team Infierno’ y convertirse en el quinto finalista de la primera temporada de La casa de los famosos México.

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