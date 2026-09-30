Masad destapa la verdad tras su polémica salida de LCDLFM 2026; ¿enojado con la producción?: “Todo es falso”

Luego de que se especulara que Rosa María Noguerón habría admitido fraude en la salida de Masad de La casa de los famosos México 2026, el árabe acudió al podcast de Apio Quijano, donde se sinceró sobre la eliminación del reality. ¿Molesto con la producción? ¡Te contamos los detalles!

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¿Rosa María Noguerón confirma fraude con Masad y Aarón Mercury? / Redes sociales y canva

¿Por qué se dice que Rosa María Noguerón admitió que la salida de Masad fue fraude?

En medio de rumores de que Masad no era el eliminado de La casa de los famosos México 2026, la cuenta ‘La Radio Top’ compartió las declaraciones de la periodista Ana Laura Salazar, quien habló de presuntas irregularidades en los votos que recibió el influencer.

Según la publicación, más del 50 por ciento de los votos que se registraron en la eliminación de Masad pertenecían a él, lo que fue considerado una anomalía en el proceso y marcó su salida del programa 24/7. Sin embargo, más allá de la información, lo que llamó la atención fue la reacción de Rosa María Noguerón.

Tras la difusión de la información, usuarios se percataron de que la productora del reality habría reposteado la publicación, lo que fue entendido como una manera de aceptar un supuesto fraude, lo que generó la reacción de Aarón Mercury:

“Ora jajaja y reposteado por la productora, nombre, queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”. Aarón Mercury

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Rosa María Noguerón sobre eliminación de Masad y Aarón Mercury / Redes sociales

La revelación de Masad Altamimi sobre su salida de La casa de los famosos México 2026

Ante la controversia que ha generado su salida de La casa de los famosos México, Masad Altamimi reveló la razón de su molestia con la producción más allá del supuesto fraude. De acuerdo con el creador de contenido, no está enojado por haber salido del programa, sino por lo que se dijo después.

El árabe hizo alusión al video en el que, aparentemente, se expresa con groserías sobre Brianda Deyanara tras terminar su shippeo. De acuerdo, Masad, el clip que difundió la producción es completamente falso."No puedo platicar, tú sabes, pero yo no tengo problema con la manera en que yo salí. No me importa salir de casa o no”, expresó, y agregó:

“Lo importante es que ellos muestran un video; todo es falso. Como sale mi imagen, estoy enojado. Yo no tengo problema, yo desearles lo mejor, fuerte o no; no me importa salir de casa, pero ¿por qué de esta manera, por qué estas farsas? Nunca dije ‘ching* tu madr*'. Masad

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¿Cómo fue la salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026?

En medio de la polémica que generó el supuesto video de Masad en La casa de los famosos México 2026 , árabe se despidió del reality 24/7 tras enfrentarse en una placa junto a Karina Torres, Gema Garoa, Mariana y Brianda.

Tras protagonizar un shippeo, Brianda y Masad subieron juntos al carrusel, pero fue el árabe quien resultó eliminado de la competencia en medio de rumores de un supuesto fraude, pues para una parte del público era de los favoritos.

Ahora que Masad Altamimi está fuera del reality show 24/7 , se ha sincerado sobre su molestia con la producción, sin hacer alusión a un supuesto fraude en La casa de los famosos México. ¿Estará en la final?

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