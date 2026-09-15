René Franco destroza la actitud de Masad tras su eliminación de LCDLFM 2026: “No te creo nada”

Luego de la inesperada salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026, el árabe acudió al reality como invitado de la gala, pero su actitud pareció no agradarle a los panelistas, especialmente a René Franco, quien sin titubeos lo cuestionó. ¡Aquí te contamos los detalles!

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René Franco se va contra Masad en LCDLFM 2026.

¿Cómo fue la salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026?

Después de las diversas interacciones entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi que alimentaron un shippeo, el árabe fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 por decisión del público la noche del 13 de septiembre.

En la placa de nominados se encontraban Karina Torres, Mariana, Gema Garoa, Brianda Deyanara y Masad Altamimi. La primera en reintegrarse con sus compañeros en el jardín fue la integrante de ‘las Perdidas’, posteriormente, tocó el turno de la exintegrante de OV7 y, finalmente, la actriz fue la última en bajar las escaleras.

De esa manera, los habitantes que antes alimentaron un shippeo terminaron subiendo juntos al carrusel, pero solo Brianda regresó al reality 24/7, pese a que a lo largo de su nominación aseguró ser una de las habitantes más débiles de la placa. ¿Cómo reaccionó Masad a su salida de LCDLFM 2026?

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Masad eliminado frente a Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Qué dijo Masad tras ser eliminado de La casa de los famosos México 2026?

Desde que Masad se percató de que había sido eliminado de La casa de los famosos México 2026, sonrió ante las cámaras sin parecer afectado por la decisión del público, pues incluso en sus primeras palabras solo agradeció a sus compañeros por la experiencia.

“Como gente de diferente cultura e idioma, fue una gran experiencia. Los chicos fueron buenos conmigo. De verdad, gracias por esta gran oportunidad”, dijo al encontrarse con Galilea Montijo en el foro del programa 24/7 de Televisa.

Posteriormente, en su llegada a su primera gala tras ser eliminado, Masad fue enfrentado por René Franco, quien aseguró no entender cuál era su dinámica, pues dentro del programa su estrategia era diferente a la actitud que ha mostrado ahora que está fuera del reality.

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Masad Altamimi tranquilo tras su eliminación de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué le dijo René Franco a Masad tras salir de La casa de los Famosos México 2026?

Durante la reciente gala semanal de La casa de los famosos México, Masad se mostró tranquilo pese a su eliminación, actitud que René Franco cuestionó, pues aseguró que dentro del reality fue una pieza que dejó importantes huellas e incluso se llegó a mostrar molesto.

“No te creo absolutamente nada, vienes muy tranquilo; sin embargo, las huellas que yo veo ahí de lo que hiciste ahí adentro son grandes. Yo te vi molesto”, señaló el panelista, quien también aplaudió la manera de jugar del árbitro.

“No te creo nada, creo que te equivocaste, creo que perdiste, creo que el que se enoja pierde y creo que tú, en cierto momento, en alguna parte, el juego era muy importante; creo que siempre quisiste jugar”. René Franco

El árabe siguió sonriente en la gala y, al ser cuestionado sobre Brianda Deyanara, señaló que fue la única habitante que le llegó a interesar, pese a que pusieron freno a su shipeo antes de que fuera eliminado. Sobre las palabras de René, Masad no las abordó directamente, pero la audiencia mostró una actitud dividida. ¿Fue extremista?

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