Moisés Peñaloza revela la inusual manera en la que hacía del baño en LCDLFM 2026; ¿llegaron a activar las cámaras?

Tras la salida de Moisés Peñaloza de La casa de los famosos México 2026, el actor concedió una entrevista en la que habló de la inusual manera en la que hacía el baño dentro del reality por temor a que las cámaras captaran lo que ocurría en el sanitario. ¡Aquí te revelamos su secreto!

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Moisés Peñaloza fue el cuarto eliminado de LCDLFM 2026. / Instagram

¿Cómo fue la eliminación de Moisés Peñaloza de La casa de los famosos México 2026?

Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto eliminado de La casa de los famosos México 2026 la noche del 23 de agosto luego de enfrentarse al carrusel junto a Ese Pérez. En aquella semana, los habitantes en riesgo de salir de la competencia eran:



Flor Vigna

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Yahir

y Ese Pérez

La participación del actor de melodramas como ‘Corazón de oro’ y ‘El ángel de Aurora’ fue bastante controversial debido a sus posturas en algunas dinámicas y juegos; además, también se llegó a especular que tenía una alianza con Gema Gaora, Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz, lo que terminó por marcar su salida del reality tras inusuales experiencias.

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Moisés Peñaloza se sincero sobre LCDLFM 2026. / Instagram

¿Por qué Moisés Peñaloza temía ser grabado en el baño de La casa de los famosos México 2026?

Ahora que Moisés Peñaloza ha retomado su vida fuera de La casa de los famosos México 2026, el actor sorprendió al confesar que la primera vez que entró al baño del reality se enfrentó a un inusual desafío, pues temía ser grabado por la producción.

“No me lo vas a creer, pero estás en el baño y la cámara literal la tienes aquí (señala atrás). La primera vez que entré y me quise limpiar las pompis, no me quise ni levantar, dije: ‘me van a ver el sicidís’”. Moisés Peñaloza

Ante su temor, el intérprete de melodramas terminó por crear una técnica para impedir que sus ‘pompis’ quedaran completamente al descubierto, pero en algunas ocasiones llegó a tener unos pequeños accidentes en el baño de la baño.

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Moisés Peñaloza y su inusual confesión sobre LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la técnica que diseñó Moisés Peñaloza para no ser grabado en el baño de LCDLFM 2026?

En su misma entrevista con Yordi Rosado, Peñaloza compartió que hizo toda una logística para que las cámaras no grabaran por completo sus ‘pompis’. Aunque es consciente de que solo se activan cuando hay dos personas, asegura que siempre hay alguien monitoreando.

“Tuve que diseñar una nueva técnica. Es toda una logística; si te levantas, te ven todo de atrás la cámara, pero si le pones mucho papel para limpiarte bien, lo embarras de la taza del agua. Entonces era con pedacitos cortos, te limiabas 3, 4 veces, como 8 (cuadros)”. Moisés Peñaloza

Además de su divertida anécdota sobre los desafíos en el baño de La casa de los famosos México 2026, Moisés Peñalzoa continúa en el programa como invitado a las galas, donde reacciona a las acciones que sus excompañeros hacen dentro del reality.

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