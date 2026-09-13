¿Paolita Suárez se integra a ‘LCDLFM’ tras la salida de Gala Montes? ‘La Perdida’ responde: “Ando entrando”

Luego del exitoso paso de Wendy Guevara por ‘La casa de los famosos México’ la influencer abrió el camino para que sus amigas fueran de los personajes más solicitados en este tipo de formatos, de tal manera que en la reciente temporada de dicho programa, la Licenciada Karina Torres está haciendo de las suyas, eso sí, sin salvarse de uno que otro comentario de hate.

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Paolita Suárez es una de las favoritas para ingresar a ‘La casa de los famosos México’ / FB: Paolita Suár

Paolita Suárez, ¿se prepara para ingresar a ‘La casa de los famosos México?

Es precisamente el hate que ha recibido Karina Torres lo que ha llevado a Paolita Suárez a decirle ‘no’ al famoso reality, pues de acuerdo a sus propias palabras, ella es una personalidad fuerte cuyo comportamiento podría ser reprobado por los televidentes.

“¡Ay no hijas yo ahora sí no ando entrando! Si me bufaron a la Karina por su humor negro, imagínense yo que entrara, no, no mam…, me bufan más pin… feo. Yo sí soy hasta de decirles que vayan a chi….. a su m…” Paolita Suárez

Paolita Suárez es una de las influencers más esperadas en el reality. / FB: Kary Torres

Respecto a si llegaría al reality en lugar de Gala Montes tras su abandono de ‘La casa de los famosos México’, se sabe que no es una posibilidad y que es muy probable que la emisión culmine con las participantes que aún siguen en la competencia.

Usuarios en redes sociales insisten en que la creadora de contenido aún podría tener una oportunidad para decirle sí a este tipo de programas, como es el caso de la ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, en donde el contenido tiende a ser mucho más polémico.

Paola Suárez dice que NO entrará a #LaCasaDeLosFamososMéxico después de ver cómo funan a Karina:



“Si bufaron a Karina por su humor negro, imagínense yo. Yo sí soy de decirles hasta que vayan a chingar a su m... Ya ven cómo se ofendió el Masad con Ese.”#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JowfqnSZkN — agatha あ (@ErikaCanizaress) September 9, 2026

¿Qué pasó con Paolita Suárez y por qué no fue seleccionada para formar parte de LCDLFM?

Aunque ‘la Patas’ era una de las favoritas para ingresar a ‘La casa de los famosos México’, se sabe que no pudo formar parte del casting debido a temas relacionados con su agencia, además de que para la actual edición, ella y Karina Torres jugaron un piedra, papel y tijera para decidir quien de las dos iba al reality.

‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quiénes son los habitantes que aún están en la competencia?

Tras siete semanas aislados en la famosa casa, al momento aún continúan en la competencia un total de 10 habitantes:



Yahir



Memo Schutz



Masad Altamimi



Mariana



Karina Torres



Gema Garoa



Ese Pérez



Ernesto Laguardia



Cynthia Klitbo



Brianda Deyanara