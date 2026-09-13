La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el séptimo eliminado HOY 13 de septiembre?

Luego de una semana polémica e inédita por la salida de Gala Montes, ‘La casa de los famosos México’ 2026 enfrenta una nueva gala de nominación, en la que otro de sus habitantes abandonará la competencia.

La placa de nominados ya está conformada y el público decidirá quién se convertirá en el séptimo eliminado del reality.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quiénes son los habitantes nominados para la séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La gala de nominación de esta semana fue muy diferente a las anteriores. Como parte de las dimámicas que se están implementando en el reality, esta semana fue la ‘nominación del terror’.

En lugar del confesionario tradicional, los habitantes tuvieron que entrar a una habitación temática llamada “El hospital del herror”, la cual estaba ambientada con zombies y monstruos que aparecían para asustarlos mientras intentaban dar sus puntos.

Después de la gala, la placa de nominados quedó así:



Mariana (nominada directamente por la líder, Brianda Deyanara)

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir también estuvo incluido en la plana de nominación, pero al ganar la prueba por la salvación, decidió salvarse a él mismo.

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¿Quiénes han sido los habitantes eliminados de La casa de los famosos México 2026?

Se cumplen siete semanas desde que inició el reality y varios habitantes han salido de la competencia: algunos a través de las tradicionales galas de eliminación, mientras que otros lo hicieron por voluntad propia o debido a dinámicas especiales dentro de la casa.

Hasta el momento, estos son los habitantes que han dejado el reality:



Ximena Herrera

Fede Vigevani (habitante infiltrado de la casa)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García (seleccionada como la habitante más “mueble” de la casa)

Luis Chaparro

Flor Vigna

Aldo Rendón (abandonó la casa por temas de salud)

Gala Montes (regresó en lugar de Aldo Rendón pero abandonó pocos días después)

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La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el séptimo habitante eliminado de La casa de los famosos México 2026?

La gala de eliminación comenzará a las 8:30 p. m. de este domingo 13 de septiembre, y será entonces cuando se dé a conocer quién es el habitante que el público decidió que debe abandonar la competencia.

El séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2026 fue Masad Altamimi, luego de estar en el carrusel con Brianda Deyanara.

Masad Altamimi / Redes sociales

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