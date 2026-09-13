Cecilia Galliano confiesa el verdadero motivo por el que no entraría a La casa de los famosos México; ¿miedo?

Luego de que Cecilia Galliano destapara la verdad sobre su salida como conductora de La casa de los famosos México, la conductora reveló una de las razones por las que siempre ha tenido claro que no formaría parte del reality show 24/7. ¿Teme por la funa? ¡Te contamos los detalles!

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Cecilia Galliano no quiere entrar a La casa de los famosos México. / Mezcalent, redes sociales

¿Por qué Cecilia Galliano dejó de ser conductora de La casa de los famosos México?

Durante su participación en el podcast de Apio Quijano, Cecilia Galliano destapó la verdad sobre su salida como conductora de La casa de los famosos México. De acuerdo con la exconductora de Sabadazo, aunque sí llegó a pedir más dinero, lo hizo principalmente por su mamá.

Debido a que su mamá estaba atravesando un proceso delicado de salud, renunció al proyecto porque sabía que es un programa que requiere mucha energía y tiempo, y podría llegar a no estar disponible completamente.

“Tampoco quería quedar mal porque a lo mejor si mi mamá o mis hermanas me decían: ‘Tienes que venir y tienes que estar 3 semanas’, yo iba a estar ahí”. Cecilia Galliano

Galliano reconoce que en un principio dudó de su decisión, pero no se arrepiente de haber salido del programa 24/7, ya que la situación de su mamá se fue agravando y pudo estar con ella en sus últimos momentos.

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Por esta razón Cecilia Galliano salió de La casa de los famosos México. / Especial

¿Cecilia Galliano ha considerado ser habitante de La casa de los famosos México?

Tras su declaración, Cecilia Galliano invitó a su programa a Mariana Echeverría, quien recientemente regresó a La casa de los famosos México 2026. Durante su conversación, Galliano confesó que desde que comenzó el formato 24/7 tuvo claro que no sería parte del proyecto como habitante: “Yo siempre lo tuve clarísimo, no, si ya normal parezco loca”, enfatizó.

La conductora mencionó que, además de que es muy apegada a su casa, considera que su manera de ser y expresarse podría generar conflictos en el exterior. Como ejemplo, puso una frase que cotidianamente dice con su hija: “Tú eres pendej* a pendej* natural”, señaló.

“Yo soy una mujer súper tranquila para vivir, súper hogareña, me encanta ser mampa, pero mi manera de hablar, no sé si porque sea argentina, frontal o clara”. Cecilia Galliano

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Cecilia Galliano dice ‘no’ a La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

¿Con quién tuvo problemas antes Cecilia Galliano por su forma de ser?

Tras su confesión, Mariana Echeverría recordó que una vez que Cecilia Galliano visitó ‘Me caigo de risa’, tuvo un malentendido con Mariazel por su manera de expresarse, situación por la que es consciente de que no sería una buena opción para LCDLFM.

“Te pasó con Mariazel en ‘Me caigo de risa’. Le pasó con Mariazel en ‘Me caigo de risa’ porque tiene su carácter muy frontal. Era una tontería, algo que tú dices así normal y la gente pensó que estaba ofendiendo”. Mariana Echeverría

Pese a que las conductoras no dieron más detalles sobre lo ocurrido, Cecilia Galliano dejó claro que no está interesada en formar parte de La casa de los famosos México.

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