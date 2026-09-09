Mariana Echeverría habla de la salida de Gala Montes en LCDLFM 2026; envía contundente mensaje, ¿burla?

Gala Montes decidió abandonar La casa de los famosos México 2026 tras menos de 48 horas en el reality, desatando una ola de reacciones entre habitantes y panelistas; tal es el caso de Mariana Echeverría, quien protagonizó una supuesta rivalidad con la actriz cuando ambas estuvieron en la misma temporada. ¿Celebró su decisión? ¡Te contamos los detalles!

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Así fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026?

Luego de que se dieran a conocer los últimos momentos de Gala Montes dentro de La casa de los famosos México 2026, los rumores sobre su salida no se hicieron esperar. Una de las primeras en dar información al respecto fue la cuenta de espectáculos ‘Chamonic’, quien habló de un supuesto ataque de ansiedad.

“Me dicen que Gala, cuando fue al Zoom, estaba muy descontrolada… y se quería salir, pero no podían dejarla ir; estaba mal, y golpeó a uno de producción y del staff, y fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella , así que no salió por su voluntad; la sacaron”. Chamonic

Horas después, Joanna Vega-Biestro reforzó la información de Chamonic y señaló que Montes se “abalanzó” contra la psicóloga del reality, lo que ocasionó que la producción llamara a su equipo para que fueran por ella. “Van por ella. Una de las personas que fue por ella, me cuentan, que no la vio bien y que le pidió buscar ayuda”.

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre su decisión de abandonar La casa de los famosos México 2026?

La repentina salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 causó preocupación entre seguidores y colegas, pues desde que ingresó al reality se especuló que no estaba en las mejores condiciones para competir, ya que semanas antes admitió que consumía cannabis.

Hasta ahora, Gala Montes no ha revelado la razón por la que tomó la decisión de abandonar la competencia y tampoco se ha pronunciado sobre las especulaciones de sus supuestas adicciones, pero en un mensaje en Instagram aseguró que pronto daría más detalles

“Queubo mi gente, estoy bien, estoy descansando un ratito. Estaba muy cansada porque estaba entrenando ahí con Yahir. Y bueno, mañana o en estos días les cuento más, pero pues nada, que sepan que estoy bien y que les mando besos. Todo bien”. Gala Montes

Cabe señalar que, tanto habitantes como parte del público, aplaudieron que la actriz y cantante haya salido, pues aseguran que “no se veía bien”. Incluso, una de las que abordó la polémica fue Mariana Echeverría.

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Esto dijo Gala Montes tras salir de LCDLFM 2026. / Facebook: Gala Montes

¿Cómo reaccionó Mariana Echeverría tras la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

Pese a que parecía que la supuesta rivalidad entre Gala Montes y Mariana Echeverría había quedado en el pasado, la salida de la actriz de La casa de los famosos México 2026 volvió a avivar la polémica, por lo que Echeverría lanzó un contundente mensaje de sororidad a su excompañera.

“Nunca voy a desearle mal a nadie. Cada persona libra las batallas que los demás no alcanzamos a ver. Yo prefiero desear sanación, claridad y evolución. Que pueda rodearse de personas que la impulsen a crecer, que le hablen con la verdad y que la ayuden a convertirse en una mejor versión de sí misma”. Mariana Echeverría

Además, a través de un video en redes desmintió estar contemplada para una actividad de congelados en La casa de los famosos México 2026 y aseguró que sería la última vez que abordaría el tema de Gala Montes. Por el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre las palabras de Echeverría.

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