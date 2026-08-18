Mariana Echeverría vuelve a reaccionar a comentarios de Gala Montes tras despotricar en su contra: “No te quieren”

Después de que Mariana Echeverría impactara con su físico en su regreso a La casa de los famosos México 2026, se enfrentó a una ola de críticas por parte de Gala Montes, con quien coincidió en la segunda temporada del reality show 24/7. ¿Hay enemistad?

Te recomendamos: Mariana Echeverría vs. el Atlante por fichar a ¡otro portero además de su esposo! ¿Óscar Jiménez queda fuera?

Así regreso Mariana Echeverría a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gala Montes al regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026?

Tras el regreso de Mariana Echeverría a los foros de La casa de los famosos México 2026, Gala Montes despotricó contra el público por el apoyo que mostraron a la presentadora. De acuerdo con la actriz y cantante, las mismas personas que antes criticaron a Echeverría, ahora la apoyan por su pérdida de peso.

“Qué hipócritas y qué doble moral son ustedes como público, porque está bien cu*ero que solamente porque una persona es más hegemónica, ahora sí merezca su atención y su perdón”, explicó Montes; posteriormente, lanzó un mensaje directo a su excompañera.

“Mariana, no creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”. Gala Montes

Gala Montes criticó a quienes cambiaron su opinión sobre Mariana Echeverría tras su evidente pérdida de peso. / Instagram

¿Por qué bajo de peso Mariana Echeverría?

Días después de que Gala Montes diera a conocer su postura, Mariana Echeverría respondió a las críticas por su pérdida de peso. La excolaboradora de Me caigo de risa explicó que durante varios años buscó ser mamá por segunda vez, lo que complicó bajar de peso.

“No sé si lo recuerden, pero llevo cuatro años en procesos hormonales, bueno, ahora ya no… Sacrifiqué mi cuerpo, sacrifiqué mi peso, sacrifiqué mi salud para poder tener a mi bebé. Tenía el deseo de ser madre y lo logré”. Mariana Echeverría

De acuerdo con la presentadora, lo único que siente por su cuerpo es agradecimiento tras permitirle ser madre nuevamente, dejando a un lado la conversación sobre su aspecto físico. Asimismo, desmintió gastar su dinero en tratamientos para bajar de peso.

Lee: Faisy reacciona al regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026; ¿reconciliación?

Mariana Echeverría habló sin titubeos sobre su pérdida de peso. / Redes sociales

Mariana Echeverría responde directo a las críticas de Gala Montes, ¿confirma enemistad?

Tras semanas de dimes y diretes entre las exhabitantes de La casa de los famosos México 2024, Mariana Echeverría rompió el silencio en un encuentro con la prensa, donde dejó claro que los comentarios de Gala Montes pasan desapercibidos en su vida.

“Son comentarios que no tomo mucho en cuenta porque yo sé lo que valgo; no necesito pedirle perdón a nadie ni que me perdonen. Va a haber muchos comentarios; a lo mejor no te quieren o te quieren ver caer. Si no me sirve y no me dice nada constructivo, lo saco por acá. No le doy importancia”. Mariana Echeverría

De esa forma, dejó claro que no busca crear polémica con su excompañera de reality y se negó a opinar sobre las controversias que Gala Montes enfrenta actualmente con Briggite Bozzo y Karime Pindter. “Yo sigo mi vida y sigo mi caminio. No me gusta meterme en polémicas”, concluyó.

No te pierdas: ¿Mariana Echeverría regresa a La casa de los famosos México? Revela si está dispuesta a jugar otra vez