Amigo de Memo Schutz lanz mensaje vs Masad tras escándalo con Brianda Deyanara: “cobardia”: VIDEO

‘La casa de los famosos México’ es conocido por ser un reality en el que además de polémicas, también se viven shippeos que todos celebran, como el de Yanet García y Brianda, sin embargo, las cosas cambian completamente cuando uno de lo involucrados es un hombre casado.

Y eso es precisamente lo que está pasando con los rumores que envuelven a Memo Schutz y Brianda Deyanara, cuyo shippeo ha sido impulsado de manera importante por Masad Altamimi.

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Masad Altamimi / Redes sociales

Memo Schutz, ¿atacado cobardemente por Masad Altamimi?

Luego de confirmarse que Memo ha pasado oficialmente a la última ronda como uno de los cinco finalistas de ‘LCDLFM’, en el programa ‘Hoy’ invitaron a un amigo cercano de los participantes para debatir a favor de ellos.

Por parte de Memo Schutz acudió Alfredo Tame, colega, amigo y hermano, quién también es comentarista deportivo en TUDN. Una noche antes de acudir al programa, el presentador tomó sus redes sociales para agradecer a los fanáticos de Memo por permitirle avanzar en la competencia y también dejó un mensaje para Masad Altamimi:

“Lo volvieron a hacer Tropa Schutz, lo volvieron a hacer, de verdad mis respetos, son impresionantes. Mañana voy a estar en ‘Hoy’ y te tengo un mensaje a ti, sí, a ti Masad, y no, no es ‘te quiero mucho’” Alfredo Tame

La mañana de este viernes, Alfredo Tame participó del debate, y en la pregunta “¿Cuál fue la peor traición que sufrió tu finalista?” Aprovechó para decirle a Masad unas cuantas cosas:

“[Memo] está en la boca de todos aunque no sea cierto, pero bueno, no hablo justamente de esto, hablo de ti Masad, hablar de alguien que no se puede defender, hablar de alguien que no tiene la posibilidad de responderte en su momento, además basado en calumnias e injurias, esto se llama cobardía” Alfredo Tame

En su mensaje, Tame le dijo a Masad que podría decirle cualquier cosa al comentarista, pero una vez que salga del reality y sin involucrar a los hijos y a la familia de Memo Schutz: “con dinero puedes comprar el color de ojos, pero integridad, esa no se compra”.

GRITALO BIEN FUERTE @Tamedamus !! 🗣️



La Tropa te ama un chingo Tame, muchas gracias por siempre apoyar y defender a @memo_schutz ❤️



La Tropa Schutz 🤝🏻 Tame



Vamos por ese 1er lugar... ¿Y si sí?#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/qLAKZiwTxQ — yanna ✨ (@_yanncs) October 2, 2026

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Masad Altamimi / Redes sociales

¿Cuál es el problema entre Masad Altamimi y Memo Schutz?

Aunque en los primeros días de encierro parecía que Masad y Memo llevaban una relación cordial, todo se complicó al momento de la salida del árabe.

Después de su romance fallido con Brianda Deyanara, Masad empezó a declarar que Memo Schutz tenía actitudes cuestionables hacia la influencer, dando a entender que posiblemente estaba enamorado de ella a pesar de estar casado y ser un padre de familia.

Desafortunadamente sus dichos escalaron, provocando que la polémica continúe hasta el día de hoy.

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Brianda Deyanara habitante de LCDLFM / FB: Brianda Deyanara

Brianda Deyanara reacciona a la polémica con Memo Schutz

Tras su abandono de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara fue cuestionada sobre el shippeo entre ella y Memo Schutz, y como era de esperarse, desmintió cualquier tipo de coqueteo o acercamiento inapropiado por parte del comentarista, asegurando que solo eran amigos.

“Tremenda barbaridad, no puede haber una cosa más sacada de contexto y nada que ver. Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, sus hijos, su esposa, de su hija que me muero por conocer” Brianda Deyanara

Del mismo modo, exhabitantes como Arantza Ruiz también comentaron al respecto, asegurando que era una locura pensar que entre Memo Schutz y Brianda Deyanara pudiera existir un vínculo romántico.