¿No está de acuerdo? Érika Zaba reacciona a Mariana como finalista en LCDLFM y la llama “muy polémica”

A unos días de la gran final de La casa de los famosos México 2026, Érika Zaba volvió a hablar de Mariana. Aunque reconoció su juego dentro del reality, una frase encendió las alarmas. ¿Fue felicitación o un nuevo dardo entre ex OV7? ¡Esto fue lo que dijo!

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Érika Zaba se dice fiel a OV7 / Redes Sociales

¿Por qué existe conflicto entre Mariana y Érika Zaba?

La polémica comenzó a cobrar fuerza durante la participación de Mariana en La casa de los famosos México 2026. Dentro del reality, la cantante habló sobre algunos conflictos internos que ocurrieron durante su etapa en OV7 y recordó situaciones relacionadas con decisiones económicas y administrativas de la agrupación.

Entre los temas más comentados estuvo una supuesta petición para reducir el sueldo de Mariana y Lidia Ávila cuando ambas estaban de baja por maternidad. Aunque nunca reveló nombres, las especulaciones en redes sociales apuntaron rápidamente hacia Érika Zaba.

Además, Mariana mencionó una auditoría realizada dentro del grupo, situación que, según ella, terminó afectando la relación entre varios integrantes.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones entre los seguidores de OV7 y revivieron viejas diferencias que parecían haber quedado atrás.

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¿Quién es Lidia Ávila? / IG

¿Qué respondió Érika Zaba a las declaraciones de Mariana sobre OV7?

Tras la controversia, Érika Zaba decidió contar su versión de los hechos. La cantante reconoció que efectivamente impulsó una auditoría, pero aseguró que lo hizo para aclarar dudas y garantizar transparencia dentro del grupo, no para perjudicar a alguno de sus compañeros.

También manifestó su molestia por la manera en que algunos asuntos internos de OV7 fueron expuestos ante millones de televidentes durante el reality. Pese a ello, evitó alimentar la pelea públicamente y dejó claro que no piensa responder con ataques ni revelar información privada sobre Mariana.

Para Érika, las diferencias deben resolverse lejos de las cámaras y no a través de declaraciones mediáticas o indirectas.

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OV7



¿Qué dijo Érika Zaba sobre Mariana tras convertirse en finalista de La casa de los famosos México 2026?

Luego de confirmarse que Mariana forma parte de los finalistas de La casa de los famosos México 2026, Érika Zaba fue cuestionada sobre el desempeño de su excompañera.

La cantante sorprendió al reconocer que Mariana supo mover sus piezas dentro del reality y que consiguió llegar a la etapa más importante de la competencia por méritos propios. Sin embargo, también dejó claro que no comparte muchas de las declaraciones que la exintegrante de OV7 realizó dentro de la casa.

“Mariana está entre los cinco finalistas y, aun siempre siendo muy polémica, ha jugado bien su juego. Durante toda esta semana se han visto clips de todo tipo y, la verdad, siendo muy honesta, hay cosas que Mariana ha dicho del grupo y de mí que estoy segura que ninguno de nosotros diría”.

Redes sociales

¿Habrá reconciliación entre Mariana y Érika Zaba después del reality?

Aunque el distanciamiento sigue existiendo, las declaraciones más recientes de Érika sugieren que aún hay espacio para el diálogo. La cantante recordó que desde antes de que Mariana ingresara a La casa de los famosos México 2026 ya existía la intención de encontrarse para conversar sobre todo lo ocurrido entre ellas.

“Pero bueno, por eso eso ya lo hablaré con ella en privado, en ese cafecito que ustedes saben que nos bebemos desde antes de que entrara”. Érika Zaba

Incluso reconoció que no todo lo que ha escuchado dentro del reality ha sido negativo: “Finalmente entiendo, esto es un reality, ¿no? Y también he visto que me ha echado flores, que ha dicho cosas lindas de mí y de lo que hemos vivido durante 40 años de amistad, ¿no?”.

Finalmente Érika Zaba también aprovechó para recordar la importancia que OV7 tiene en su vida y la huella que dejó en todos sus integrantes.