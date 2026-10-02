¿Ernesto Laguardia estalla vs. Mariana? La acusa de una confesión “innecesaria": “Soy un hombre casado”

Lo que parecía una anécdota divertida dentro de La casa de los famosos México 2026 terminó provocando una inesperada reacción. Tras escuchar que Mariana volvió a hablar del breve romance que tuvieron años atrás, Ernesto Laguardia rompió el silencio y dejó claro que el tema lo incomodó. ¿Le molestó que la finalista sacara a relucir la historia en televisión nacional?

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Ernesto Laguardia / Redes Sociales

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre las declaraciones de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Tras convertirse en el séptimo finalista y abandonar La casa de los famosos México 2026, Ernesto Laguardia comenzó una ronda de entrevistas en las que inevitablemente surgió el nombre de Mariana.

Durante el reality, la exintegrante de OV7 contó a sus compañeros que años atrás salió en algunas ocasiones con el actor y que entre ellos existió química, coqueteo e incluso algunos besos.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema, Laguardia confesó que no le agradó que esa historia fuera retomada frente a millones de espectadores, pues considera que pertenece al pasado.

Ernesto Laguardia “Era innecesario, totalmente y que no tenía porqué hacerlo por que soy un hombre casado y lo que más respeto es mi esposa y mi familia pero bueno, lo agarramos a broma, nada más que una broma después de trescientas veces ya se desgasta”.

Las declaraciones llamaron la atención porque mientras Mariana relató el momento con naturalidad dentro del reality, el actor dejó ver que para él no era un asunto que quisiera seguir comentando públicamente.

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¿Cómo fue el romance entre Ernesto Laguardia y Mariana?

La historia entre Ernesto Laguardia y Mariana ocurrió hace varios años, cuando ambos coincidieron en una etapa muy distinta de sus vidas.

Según contó Mariana dentro de La casa de los famosos México 2026, las cosas marchaban bien entre ellos y existía una evidente atracción. Incluso admitió que sí hubo acercamientos románticos.

“Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos... pero nunca llegamos a más”. Mariana

La revelación sorprendió a varios habitantes del reality, quienes de inmediato quisieron saber por qué la relación nunca prosperó, especialmente porque ambos parecían recordar aquella etapa con cariño.

Aunque se trató de un romance fugaz, la anécdota rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa y en redes sociales.

Pues si hacían bonita pareja Ernesto y Mariana hace más de 20 años 😳#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EixGFGmvgL — Lú (@revivaltofly) September 19, 2026

¿Por qué Ernesto Laguardia dejó de salir con Mariana?

Luego de que Mariana compartiera su versión de los hechos, Ernesto Laguardia también reveló detalles que durante años permanecieron desconocidos. El actor explicó que en aquella época seguía vinculado sentimentalmente con quien era su novia. Aunque atravesaban una pausa en la relación, nunca habían terminado formalmente.

Según relató, la situación cambió cuando su entonces pareja descubrió que estaba saliendo con Mariana, motivo por el que decidió alejarse. La confesión tomó por sorpresa a la propia cantante, quien aseguró que durante años creyó una versión completamente distinta.

“Yo pensé que me habías dejado de hablar cuando me fuiste a dejar y viste que seguía yo viviendo con mis papás y habías dicho ‘ay que hueva’. Tal vez estaba acostumbrado a chavas más independientes”. Mariana

La historia provocó risas entre ambos cuando fue comentada dentro del programa, aunque ahora el tema volvió a generar titulares tras la reacción del actor.

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Mariana la primera finalista en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Con quiénes de La casa de los famosos México 2026 mantendrá amistad Ernesto Laguardia?

Además de hablar de Mariana, Ernesto Laguardia también reflexionó sobre las relaciones que construyó durante su paso por La casa de los famosos México 2026.

El actor reconoció que la convivencia le permitió conocer distintas personalidades y descubrir quiénes fueron sinceros y quiénes actuaron estratégicamente dentro del juego.

Por ello adelantó que no todas las amistades sobrevivirán una vez que las cámaras se apaguen y el reality llegue a su fin.

“Se entiende, son formas de jugar, unas son sinceras otras no, unas doble cara, otros hablan detrás de ti, lo que sí es que con algunos habrá amistad con otros ya no, siempre uno a mi vida a quien puede sumar algo a ella y a la vida de mi familia”. Ernesto Laguardia

Aunque Ernesto Laguardia evitó revelar los nombres de los habitantes a los que se refería, sus declaraciones desataron especulaciones entre los seguidores del reality. Con la gran final a la vuelta de la esquina de La casa de los famosos México 2026, muchos ya intentan descubrir quiénes habrían quedado fuera de su círculo de confianza tras semanas de convivencia, estrategias y polémicas dentro del reality.