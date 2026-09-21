¡Boquiabierto! Ernesto Laguardia revela el día que Shakira casi provoca su separación: “Vale la pena el regaño”

Ernesto Laguardia podría considerarse como una leyenda en nuestro país, pues aunque ahora se encuentra participando en ‘La casa de los famosos México’, su trayectoria se ha enfocado en la conducción y en la actuación, logrando formar parte de proyectos legendarios como ‘El chavo del 8’

Aunque se podría pensar que a un nivel como el de Ernesto Laguardia no hay ninguna cosa que lo impresione, el actor reveló en una entrevista como fue el momento en el que estuvo cerca de Shakira y reconoció que la cantante colombiana logró ponerlo bastante nervioso.

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Ernesto Laguardia, así fue el encuentro con Shakira que le robó el aliento

El actor mexicano reveló que hace varios años, un amigo de él lo contactó de manera repentina para contarle que Shakira estaba en Univisión y que existía la posibilidad de que Laguardia le hiciera una entrevista si quería.

Ernesto Laguardia no lo pensó dos veces e inmediatamente aceptó y se dirigió al lugar de la cita en la que se encontraría con la barranquillera por quinta vez para hablar con ella. El actor estaba tan nervioso que no podría articular palabra por lo que decidieron que era mejor encontrarse con la cantante en otro momento.

Ernesto Laguardia fue conductor de ‘HOY’ / Redes sociales

Para el siguiente encuentro entre ambos, en el que Ernesto ahora sí iba como fan, reveló que Shakira se puso a su lado y que empezó a calentar y a realizar estiramientos.

Fue tanto el impacto de la belleza de Shakira que Ernesto no pudo dejar de mirarla, y eso no habría sido un problema a no ser porque el actor estaba acompañado de ¡su novia!

Por supuesto su novia se dio cuenta de que a Ernesto se le estaban yendo los ojos con Shakira y terminó poniéndose celosa y con justa razón.

“Y estaba mi novia que ahora es mi mujer y Paty nada más se me queda viendo como diciendo ‘quítate de ahí ¿no?’ Pero yo me hice así como que no la vi… el regaño vale la pena” Ernesto Laguardia

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Ernesto Laguardia es habitante de La casa de los famosso México. / Redes sociales y archivo TVNotas

Ernesto Laguardia emociona a todos con sus anécdotas en ‘La casa de los famosos México’

Actualmente Ernesto Laguardia se encuentra participando en ‘La casa de los famosos México’ y durante su participación se ha convertido en uno de los más queridos debido a las anécdotas que ha compartido frente a la cámara.

Una de las más comentadas fue en la que el actor contó el día que tuvo la fortuna de actuar junto a Roberto Gómez Bolaños, o como cuando el mismísimo David Lynch, director de cine estadounidense, lo invitó a formar parte de la película Dune.

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Ernesto Laguardia continúa en la competencia / Redes sociales

¿Cómo le está yendo a Ernesto Laguardia en ‘La casa de los famosos México’?

Ernesto Laguardia la semana pasada estuvo nominado al lado de habitantes como Mariana, Karina Torres, Memo Shutz, Cynthia Klitbo y Ese Pérez, a pesar de que corrió peligro de salir, finalmente la eliminada fue Cynthia kLitbo.

Al interior del reality el conductor se ha mantenido a salvo y ha dadeo poco de qué hablar. Sin embargo, Ernesto Laguardia estuvo en boca de todos, luego que Aldo Rendón haya minimizado su carrera y Anette Cuburú lo defendió.