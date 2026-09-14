Anette Cuburu tunde a Aldo Rendón tras minimizar la carrera de Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia: “Cállate”

‘La casa de los famosos México’ sigue dando de que hablar, y en esta ocasión fue Anette Cuburu la que lanzó algunas verdades sobre lo que ocurre al interior del reality y la falta de respeto de los habitantes a figuras icónicas de la televisión como lo son Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo.

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Anette Cuburu pide reconocimiento para los actores en ‘LCDLFM’ / Redes sociales

¿Qué dijo Anette Cuburu sobre los actores en ‘LCDLFM 2026’?

La conductora no titubeó para salir en defensa de Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo, dos actores que tienen una larga trayectoria, y que por azares del destino están participando en este tipo de formato:

“Yo creo que [todos] tienen el mismo valor y tienen la misma oportunidad, pero si tienes a un Ernesto Laguardia, a una Cynthia Klitbo, pues nada de que ‘aquí todos somos iguales’ y ‘tú cállate’ Discúlpame pero hay una trayectoria, hay una jerarquía” Anette Cuburu

Anette Cuburu fue tajante al asegurar que el resto de los habitantes, sobre todo aquellos que van iniciando en el mundo del espectáculo, necesitan reconocer las figuras que tienen delante de ellos.

🔥🏠 "Nada que aquí somos iguales. Hay una trayectoria": Annette Cuburu asegura que en La Casa de Los Famosos se tendrían que respetar las jerarquías y a personajes como Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Flor Rubio (@Flor_Rubio) #FórmulaEspectacular pic.twitter.com/LCNXPaFJj0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 13, 2026

“Tienen que tener un respeto, los chavos que van empezando”, aseguró la conductora.

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Aldo Rendón protagonizó varios momentos virales en ‘LCDLFM’ / FB: Aldo Rendón

Anette Cuburu se lanza en contra de Aldo Rendón

Como era de esperarse, en esta conversación también salió a relucir Aldo Rendón, quien durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ intercambió insultos con la villana más icónica de la televisión mexicana, Cynthia Klitbo.

“Aldo por ejemplo, que es stylist y que no es una primera actriz como Cynthia Klitbo, no le puedes hablar así” dijo.

Cuburu dejó en claro que su postura se debía a que ella fue educada “a la antigua”, por lo que cualquier falta de respeto le provocaba incomodidad.

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Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron un nuevo roce dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. / Redes sociales

¿Qué pasó con Aldo Rendón y Cynthia Klitbo en ‘LCDLFM’?

Durante las primeras semanas del encierro, Aldo y Cynthia tuvieron un fuerte encontronazo en la cocina de ‘La casa de los famosos México’, luego de que los habitantes empezaran a hacer bromas y comentarios hirientes sobre la manera en la que la actriz ronca por las noches.

Cynthia frustrada, se empezó a desesperar mientras les explicaba que se trataba de una condición médica, sin embargo, Aldo la llamó “delicada”.

La plática escaló con insultos entre ambos y finalizó con el famoso estilista “mentándole la madre” a Klitbo, un momento que sin duda se volvió viral en las redes sociales.

Ese mismo día, tanto Aldo Rendón como Cynthia Kiltbo se acercaron a arreglar sus diferencias y terminaron con la disputa que encendió los humos en el reality.