‘La José' arremete contra Anette Cuburu por defender la agresión de Alfredo Adame a ‘la Divaza’

En exclusiva para TVNotas, platicamos con el influencer José Santos, mejor conocido como ‘la Jose’ (29 años). Nos compartió su opinión, respecto a que Alfredo Adame (65) atacara a su mejor amigo, ‘la Divaza’ (25) en La casa de los famosos el pasado 3 de marzo.

“Tuve una plática con ‘la Divaza’ antes de entrar a La casa y quedamos en que se daría la oportunidad de conocer a Alfredo. Con el paso del tiempo ya se dio cuenta la clase de persona que es ese señor”.

“Todo comenzó por los comentarios despectivos que le hizo Alfredo a Ariadna (Gutiérrez) y el momento que Pedro (‘la Divaza’) los escuchó. Adame dijo que todo lo había inventado mi amigo. Es mentira. Hemos estado al pendiente 24/7 y la gente se ha dado cuenta de los movimientos del señor”.

La José molestó con panelistas que apoyaron a Adame

“Por eso, Adame atacó de esa forma a ‘la Divaza’ en el posicionamiento. Me dio mucha rabia que el día de la gala hubo panelistas que lo apoyaron y ningunearon a mi amigo. ¡No se lo voy a permitir! Por esa razón me alteré y me descontrolé”. La José

La José arremete contra Anette Cuburu

El creador de contenido arremetió contra la conductora Anette Cuburu, quien apoyó el discurso de Alfredo Adame. “Sé que la señora está contratada por Telemundo y le pagan para que el juego no se vuelva monótono. A mí no me paga nadie y defenderé́ a mi amigo de quien sea”.

“No creo que Annette sea homofóbica. Siento que ella vende su pensamiento por tres pesos. Un panelista debe ser neutral y se nota que ella está vendiendo su opinión. No tiene criterio propio. Sé que la gente pidió la cancelación de Annette en las galas, pero no se puede. Ella tiene un contrato hasta el final de la temporada. Es imposible que la saquen. Tampoco creo que sea justo que le hagan eso. No es para tanto. Solo le pido que tenga su propio criterio al momento de hablar. Cuando acabó la gala me acerqué a Annette y le pedí disculpas, porque la producción se sacó de onda por mi comportamiento. No quería que nadie se sintiera incómodo”.

La Jose se lanza contra Adame y lo tacha de “nefasto”

“Alfredo es homofóbico y misógino. Tiene problemas con muchas personas. Hasta su propia familia no lo quiere.Se ha burlado de ‘la Divaza’ por su orientación sexual, y de las mujeres. Me pareció de muy mal gusto su frase: ‘Todos tenemos un pedófilo adentro’. Es un señor nefasto. Tiene muchos años sin trabajar. Prácticamente está en quiebra y estar en este reality es una buena oportunidad para él. Su personaje de ‘buena gente’ le duró muy poco. Ya sacó su verdadera personalidad”.

“Alfredo Adame no me representa. No creo que haya personas de la comunidad que piensen eso. Seguramente hay gente de la comunidad que sí lo apoya. No se han dado cuenta de que nos está haciendo un mal. No podemos apoyar a una persona con discursos de odio”.

El influencer respondió contundente al preguntarle si se atrevería a enfrentar a Alfredo Adame: “No vale la pena enfrentarlo. Con lo que vive es castigo suficiente. Si me dieran la oportunidad, sí lo haría. Tampoco me voy a exponer con personas violentas. Ese señor tiene conflicto con su exesposa, su hijo, su familia. Nadie lo quiere. En las galas nadie lo ha ido a apoyar. No tiene a ni una sola persona que lo quiera”.

“Siento que Pedro entró asustado y con mucho respeto, pero poco a poco se ha ido soltando. Estoy orgulloso de su participación en La casa. Me gusta que la gente se dé cuenta de quién es él, sus principios y valores. Esa es la mejor estrategia. Se ha ganado al público. Tengo fe que mi amigo llegará a la final”, concluyó.

ATAQUE DE ALFREDO A ‘LA DIVAZA’ EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Alfredo: “El último mes te la pasaste envenenándole la cabeza a Ariadna en mi contra”.

Alfredo: “Traté de construir una amistad, pero veo que con una persona tan baja, sucia, frustrada y amargada como tú no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer. Eres un inútil que no sirve para nada, ni para dar show”.

La Divaza : “Para mí perdiste el poquito respeto que te tenía cuando llamaste a mi amiga Ariadna ‘zorra’. De prepago no la bajaste. Sigues haciendo comentarios en contra de las mujeres. Al principio intenté conocerte, pero me di cuenta de que todo eso que me dijeron, tenían razón.

