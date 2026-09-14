Aldo Rendón regresa a LCDLFM 2026, ¿se queda en el reality? Massad le lanza incómodo comentario

La séptima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026 dejó uno de los momentos más emocionales del reality con el regreso de Aldo Rendón y su reencuentro con sus excompañeros.

Durante los minutos que el exhabitante pasó dentro de la casa, platicó sobre los avances en su estado de salud y su recuperación, además de aprovechar el momento para decirles sus verdades a varios de los habitantes.

Sin embargo, quien parece que no tomó el regreso de Aldo de la mejor manera fue Masad Altamimi, pues el propio stylist percibió que no tenía una buena actitud hacia él.

¿Cómo fue el regreso de Aldo Rendón y qué pasó con Masad? Te contamos.

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Aldo Rendón regresó a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Aldo Rendón a ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La dinámica de ‘congelados’ en el reality regresó y el invitado sorpresa para esta ocasión fue Aldo Rendón, quien hace unos días anunció que abandonaba la competencia debido a un tema de salud que debía atender pronto.

A diferencia de los ‘congelados’ anteriores, esta vez la dinámica también llegó hasta el foro donde se graban las galas, y Aldo interactuó con Galilea Montijo, los panelistas y los exhabitantes que se encontraban ahí. Además, no fue precisamente para decir cosas malas sobre los habitantes, pues Aldo se dirigió a ellos con cariño y les expresó cuánto los extrañaba.

Cuando entró a la casa, habló con cada uno de sus excompañeros, pero todo se volvió más emocional cuando Aldo le pidió a ‘la Jefa’ descongelar a los habitantes para poder convivir unos minutos con ellos fuera de la dinámica.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Masad Altamimi se incomodó con el regreso de Aldo Rendón al reality?

Cuando Aldo se acercó a Mssad durante ‘congelados’, solamente le dijo “Ese no me gustó”, refiriéndose al atuendo que llevaba Massad para la gala, comentario que, al parecer, no tomó muy bien.

Cuando Galilea le preguntó a Aldo si notaba a alguien de la casa cambiado, él no dudó en decir que sentía diferente la vibra de Masad, a lo que este respondió que, al contrario, estaba feliz de verlo ahí. Aldo contestó, a modo de broma, que sentía mejor vibra de Mariana, con quien no tenía la mejor relación cuando aún era participante.

“Yo soy muy de vibras, y la vibra de Masad es la única que noto rara, no sé si esté enojado o algo. A lo mejor porque lo nominaron, o así” , dijo Aldo Rendón.

, dijo Aldo Rendón. “Masad, ¿estás enojado?” , preguntó Galilea.

, preguntó Galilea. “Ah, pues no sé porqué. Siento mejor vibra de la Mariana, tu dirás.” , respondió Aldo Rendón.

, respondió Aldo Rendón. “Masad, ¿por qué Aldo te note distante, qué pasa?” , cuestionó Galilea.

, cuestionó Galilea. “No sé, normal. Pero, Aldo desde siempre conmigo manda palabras y jugando conmigo, pero no pasa nada.”, concluyó Masad.

Más adelante, cuando Masad ya se encontraba en la sala de eliminación, comentó que no entendía la situación, pues Aldo llegó con comentarios de amor para todos, pero con él fue solamente “hate”.

“Para todos manda mucho cariño, para mí manda mucho hate, la verdad. No sé qué pasó, no entiendo nada.” Masad Altamimi

Con esto, todo parece indicar que el regreso de Aldo a la casa no le cayó muy bien a Masad, justo antes de que el influencer se convirtiera en el séptimo eliminado del reality.

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Masad Altamimi / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Aldo Rendón?

Desde su salida de la competencia, Aldo Rendón ha compartido los avances de sus análisis y algunas actualizaciones sobre su estado de salud.

El propio asesor de imagen ha comentado que tiene el hígado y el bazo inflamados, además de padecer gota, una enfermedad inflamatoria que, de acuerdo con lo que ha contado, se sumó a otros problemas de salud y deterioró su estado general mientras permanecía dentro de la casa.

Durante su breve regreso a ‘La casa de los famosos México’ 2026, Aldo mencionó que tiene problemas en el hígado y la tiroides, y bromeó al respecto diciendo que a él le gusta hacer todo “en grande”.

“Estoy 100% dedicado a hacerme los estudios, ir eliminando cosas. Tengo problemas en el hígado, la tiroides, por todas partes... Gali, ya sabes que yo cuando hago algo, lo hago en grande. Gripa no es.” Aldo Rendón

En días pasados, Aldo también compartió que se sometió a una biopsia; sin embargo, no dio detalles sobre qué tejido fue analizado ni qué es lo que los médicos buscan determinar o descartar con dicho estudio.

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