La casa de los famosos México 2026: Masad Altamimi se enoja y llama “sucios y groseros” a Ese Pérez y Gema Garoa

El conflicto entre Masad Altamimi y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México’ 2026 sigue latente y, en los últimos días, se escribió un nuevo capítulo.

Antes de la gala de eliminación, Massad tuvo que lavar los baños una vez al día y, mientras realizaba la limpieza, se llevó una sorpresa al descubrir que no se estaba haciendo correctamente. Ante esto, no dudó en arremeter contra Ese Pérez y Gema Garoa.

¿Cómo fue el incómodo momento que se vivió en la casa? Te contamos.

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Masad Altamimi y Ese Pérez

¿Por qué Masad Altamimi tuvo que lavar los baños de la casa?

Masad tuvo que lavar los baños de la casa una vez al día con la supervisión de Cynthia Klitbo, como consecuencia de la dinámica del ‘cofre de los sacrificios’.

Karina Torres y Gema Garoa abrieron sobres que tenían un reto para cada habitante, y de todos tenpían que elegir dos, de los cuales uno de ellos era un reto directo para Masad, que tendría que hacer el aseo de los baños hasta el domingo. A pesar de que inicialmente se quejo, cumplió con el reto.

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Masad explota contra Ese Pérez y Gema Garoa mientras lavaba los baños

Mientras Masad limpiaba los baños y platicaba con Cynthia y Brianda, el árabe se refirió a Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa como “sucios y groseros”, pues encontró suciedad en los baños y consideró que la limpieza no se realizaba correctamente cuando a ellos les tocaba hacer esa labor.

El comentario llamó aún más la atención debido al antecedente de diferencias que Masad ha tenido con ellos, sobre todo con Ese Pérez, con quien ya había protagonizado enfrentamientos muy tensos.

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¿Por qué Masad Altamimi y Ese Pérez se han enfrentado en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Masad Altamimi fue el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2026, y en su participación lo más comentado fue su rivalidad con Ese Pérez, y los tensos enfrentamientos que tuvieron en varias ocasiones.

El conflicto surgió durante una de las fiestas de la casa, cuando Ese Pérez le dijo a Masad una expresión muy popular en México, y que el empresario se tomó de una forma personal y no toleró. En repetidas ocasiones le pidió al influencer que se disculpara, pero eso no sucedió, lo que incrementó la tensión entre ellos y los llevó a discutir en distintas ocasiones, en una de ellas incluso estuvo cerca de llegar a los golpes.

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