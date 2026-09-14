Revelan detalles de La casa de los famosos México 2027: ¿Hay participantes confirmados? “Todas las ediciones”

La producción de La casa de los famosos México 2026 ha dejado grandes críticas entre público y audiencia, y frente a los rumores que señalan cambios al frente del reality, filtran detalles presuntamente correspondientes a la próxima edición. ¿Qué habrá de nuevo?

¿Lista La casa de los famosos México 2027? / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón queda fuera de la producción de La casa de los famosos México?

La versión tomó fuerza luego de que una periodista y crítica de La granja VIP compartiera información sobre el futuro de Rosa María Noguerón, pues afirmó que la productora ya no estaría al frente de la quinta temporada de La casa de los famosos México.

De acuerdo con sus declaraciones, se habría realizado una reunión con los nuevos productores que presuntamente asumirían la responsabilidad de llevar las riendas de la próxima temporada del reality.

Ya informó que el viernes (11 de septiembre) Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrán junta para producir #LaCasaDeLosFamososMéxico el año que viene. Les sumo a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez. X: Serios y sinceros

Ante los rumores, Rosa María Noguerón fue cuestionada sobre esta información, y dijo que, hasta el momento, ella sigue al frente de La casa de los famosos México:

No sé, la realidad es que esas son decisiones que se van tomando. No sé la próxima temporada; es un proyecto muy fuerte, muy duro, se trabaja siempre en equipo (...) Hoy por hoy, yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho, ha sido una temporada espectacular. Rosa María Noguerón

Las versiones difieren, ya que recientemente salieron a la luz detalles sobre los presuntos cambios que habrán para el próximo año, incluidos la selección del elenco.

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¿Rosa María Noguerón presente en La casa de los famosos México 2027? / Redes sociales

¿Ya hay participantes confirmados para La casa de los famosos México 2027?

Todavía no termina La casa de los famosos México 2026 y ya han comenzado a surgir presuntos detalles de la edición del próximo año, en la cual, habrían cambios en la forma de elegir al elenco.

Según la cuenta de X: “X Reality”, la dinámica cambiaría el próximo año, pues en lugar haber una edición de “artistas mexicanos”, se llevaría a cabo una temporada tipo “All stars":

No sé qué tan cierto sea esto pero me contaron que la próxima temporada no va ser All Star solo con participantes de México, si no un internacional. Estarían invitando a Ex-Participantes de todas las ediciones de #LaCasaDeLosFamosos. X Reality

En comentarios, también se preguntan si Rosa María seguirá al frente del reality, y también si esto será una forma de “sustituir” el estilo de las primeras cuatro temporadas.

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No sé qué tan cierto sea esto pero me contaron que la próxima temporada no va ser All Star solo con participantes de México, si no un internacional.



Estarían invitando a Ex-Participantes de todas las ediciones de #LaCasaDeLosFamosos 🔥#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/IFYwaCNpwg — X Reality (@masguerrerosmx) September 14, 2026

¿Cuándo se estrenará La casa de los famosos México 2027?

Todavía no hay fecha confirmada por parte de la producción de La casa de los famosos México que confirme la quinta temporada del programa.

Hasta el momento, no existe tampoco una fecha estipulada para el arranque de la siguiente edición, por lo que todo esta información está basada en los rumores surgidos a lo largo de estas últimas semanas.

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