¿Rosa María Noguerón confirma su adiós a La casa de los famosos México? Tras rumores, ¿se despide del público?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, ha estado bajo constantes críticas, no solo por la elección del elenco actual, si no también por dinámicas que no habrían ayudado al reality. Ahora, han asegurado que ya no estará al frente del proyecto y... ¿ella lo confirma en redes sociales?

¿Rosa María Noguerón se despidió de La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Cuándo comenzaron los rumores sobre una presunta salida de la productora Rosa María Noguerón de LCDLFM?

Las dudas sobre la permanencia de Rosa María Noguerón como productora de La casa de los famosos México han aumentado luego de que surgiera nueva información relacionada con el futuro del reality.

De acuerdo con una periodista, quien participa como panelista en La granja VIP, presuntamente se estaría contemplando que Noguerón ya no esté al frente del programa para su quinta temporada. Incluso, este mismo viernes presuntamente se llevarían a cabo reuniones para comenzar a “preparar el proyecto del siguiente año”, pero sin ella:

Ya informó que el viernes Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrán junta para producir #LaCasaDeLosFamososMéxico el año que viene. Les sumo a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez. X: Serios y sinceros

Días atrás, la misma fuente había señalado que esta temporada podría ser la última de Rosa María Noguerón al frente del reality, y las recientes versiones parecen reforzar esa posibilidad.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la producción de La casa de los famosos México. Tampoco se ha emitido algún comunicado que anuncie la salida de Noguerón, por lo que todo se mantiene como rumor.

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Rosa María Noguerón fuera como productora de La casa de los famosos México 2026 / X: Serios y sinceros

¿Rosa María Noguerón se despidió de la producción de La casa de los famosos México?

Las especulaciones crecieron rápidamente durante la noche del 10 de septiembre, cuando Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México 2026, publicó un mensaje que parecía una despedida en sus redes sociales.

Tras terminar la gala del jueves, Rosa María posó dentro del foro y compartió el siguiente mensaje:

Gracias por tanto. Rosa María Noguerón

La frase fue interpretada por algunos seguidores como una despedida, especialmente porque mucho se ha hablado sobre su continuidad al frente del proyecto.

Es importante señalar que, hasta el momento de esta nota, no se han revelado detalles, posibles despidos, o cambios en la producción, dirección o elenco del programa, por lo que todo sigue como rumor.

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¿Rosa María Noguerón se despide de La casa de los famosos México? / IG: maria.nogueron

¿Quién es Rosa María Noguerón y por qué ha sido criticada como productora de LCDLFM?

Rosa María Noguerón cuenta con una amplia trayectoria dentro de los medios de comunicación. Sus primeros pasos profesionales los dio en la radio, antes de consolidarse dentro de la industria televisiva y formar parte de importantes proyectos de Televisa-Univision.

A lo largo de su carrera, Noguerón se integró a diferentes producciones de Televisa, donde adquirió experiencia en diversos formatos, hasta así llegar al mando de Guerreros 2021 y después de La casa de los famosos México.

En esta cuarta temporada de ‘La casa’, muchos han asegurado que su trabajo “ha dejado que desear”, atribuyéndole la culpa de que presuntamente sea una edición “aburrida”.

Además, la señalan como principal culpable de la salida de Yanet García, misma que fue tachada de “humillante” y “fuera de lugar”, recordada que fue mandada al “exilio” por ser considerada un mueble.

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