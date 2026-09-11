Ese Pérez y su mamá son exhibidos tras contradicción en La casa de los famosos México 2026; ¿fue un montaje?

Después de que Ese Pérez se molestara por la cena romántica entre Masad y Brianda en La casa de los famosos México 2026, el influencer protagonizó un emotivo momento al recibir la inesperada visita de su mamá; sin embargo, el sentimentalismo pasó desapercibido cuando el público se percató de una contradicción. ¡Te contamos los detalles!

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¿Ese Pérez mintió en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Ese Pérez se molestó con La casa de los famosos México 2026?

Después de que Ese Pérez obtuvo la inmunidad en LCDLFM 2026 tras subastar el 40% del presupuesto, dejó al descubierto su descontento al presenciar la cena romántica entre Brianda y Masad, quien pidió a la producción que le proporcionara un ramo de flores.

En una plática con Karina Torres, Pérez manifestó su inconformidad con la dinámica al mencionar que no hicieron lo mismo con él y Flor Vigna pese a que había más ‘cercanía’ y la posibilidad de tener una relación dentro del reality era mayor.

"¿Por qué no me dijeron a mí y a Flor? Eso viene desde allá afuera. (...) Es por contactos”, dijo el influencer, insinuando que la producción había planeado todo, pues incluso participó Wendy Guevara con un especial de ‘Resulta y resalta’.

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Brianda Deyanara y Masad tiene cena romántica en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México

Ese Pérez es sorprendido con dinámica familiar en La casa de los famosos México 2026

Tan solo un par de días después del descontento de Ese Pérez con la producción de LCDLFM 2026, el influencer fue sorprendido con una dinámica familiar que consistía en abrir una caja con varios objetos alusivos a su vida fuera del reality.

Una de las primeras cosas que sacó de la caja y mostró a las cámaras fue un peluche de capibara que, según Pérez, representa a su hermana Jaqueline. Posteriormente, siguió sacando objetos hasta llegar a una foto junto a sus papás.

“Este es de mi hermana, mi hermana Jacqueline. Me acuerdo de que cuando apenas empezaba esto del dinero, ella quería un peluche; entonces fue de los primeros regalos que le pude dar a base de los ingresos. Es muy importante para mi hermana este peluche, que se lo regresen, por favor”. Ese Pérez

Para explicar mejor el significado de la foto, la mamá de Ese Pérez intervino en la escena y le dio un abrazo a su hijo tras más de un mes de no verlo. El momento no solo se robó las lágrimas de algunos habitantes, también conmovió al público, quienes se percataron de una supuesta incongruencia en el reality.

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Ese Pérez se reencuentra con su mamá en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Ese Pérez mintió en La casa de los famosos México 2026?

Antes de que la mamá de Ese Pérez se reencontrara con su hijo, estuvo en la pre gala de La casa de los famosos México junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, donde habló sobre el peluche de capibara y aseguró que se trataba de un juguete de su niñez:

“Es un juguete que a él le encanta, le fascina desde chiquito. Es más, duerme con él, le fascina y es fanático de los capibaras”. Mamá de Ese Pérez

Al percatarse de la contradicción en sus declaraciones, los comentarios por parte del público no se hicieron esperar en redes, donde se puso en duda la credibilidad del habitante y la producción con comentarios como: “Qué mal que tengan que mentir”, “El consentido de la producción” y “Todo forzado solo para disque limpiar su imagen de Ese”.

Hasta ahora, La casa de los famosos México 2026 no se ha pronunciado al respecto, pero la diferencia en sus historias sigue generando comentarios. ¿Lo quieren fuera?

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