La casa de los famosos México: ¿Quién es el retador de Brianda en el robo por la salvación HOY 10 de septiembre?

Luego de la séptima gala de nominación en La casa de los famosos México 2026, los habitantes se alistan para competir en una nueva prueba por el robo de la salvación. La persona que resulte ganadora podrá rescatar a uno de los participantes de la placa o autosalvarse en caso de estar en riesgo. ¿Quién ganará? ¡Te contamos los detalles!

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¿Quiénes son los nominados en la séptima semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado miércoles 9 de septiembre, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ vivieron un nuevo proceso de nominación. Tuvieron que enfrentar a unos monstruos para poder realizar su votación.

Mariana

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir

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¿Cuándo y dónde ver la prueba por el robo de la salvación de La casa de los famosos México 2026?

Tanto los habitantes nominados como los que están fuera de la placa competirán en una prueba por el robo de la salvación hoy 10 de septiembre, lo que les permitirá enfrentarse a Brianda Deyanara en caso de resultar ganador.

La prueba puede verse a través de la transmisión 24/7 de ViX, mientras que por la noche se ofrece un resumen de la competencia en la gala transmitida por Canal 5, donde los finalistas compiten y se da a conocer al vencedor del reto.

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Robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es el habitante que se enfrentará a Brianda Deyanara por el robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026?

Yahir será quien enfrente a Brianda Deyanara por el robo de la salvación de la séptima semana.

Tras superar a todos los habitantes en la prueba y llegar a la final junto a Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa, Yahir logró imponerse después de dos desempates consecutivos.

Con más de 30 puntos acumulados, el participante se convirtió en el ganador del reto y obtuvo el derecho de competir contra Brianda Deyanara por el robo de la salvación este 10 de septiembre durante la gala nocturna.

Así puedes votar por tu habitante favorito. Solo se puede hacer durante las pregalas, galas y postgalas:

Entrar a la página https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota//

Seleccionar a tu habitante favorito. Solo se puede votar una vez al día, pero los clientes de VIX Premium tienen hasta 10 votos.

Pulsar la opción “Enviar voto” y listo.



Redes sociales

¿Quién ganó el robo de la salvación y salió de nominación en la casa de los famosos México 2026?

Mariana se suma al robo de salvación. El día de mañana viernes 11 de septiembre en la Gala se sabrá quien se salva de la tabla de nominados.