YosStop explota vs. Mariana por decir que la misoginia “es un problema psiquiátrico": “No hay que confundir”

YosStop reaccionó a las declaraciones de Mariana en La casa de los famosos México 2026, donde la cantante habló de la misoginia y aseguró que se trata de un problema psiquiátrico que requiere tratamiento médico. La creadora de contenido, quien cuenta con estudios en Psicología, decidió responderle y calificó sus dichos como desinformación, aunque dejó claro que esto no significa invalidar la experiencia personal que Mariana compartió.

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¿Qué dijo Mariana sobre la misoginia en La casa de los famosos 2026?

Mariana, integrante de OV7, habló dentro de La casa de los famosos México 2026 sobre una experiencia relacionada con una expareja y explicó su percepción acerca de la misoginia y sus posibles orígenes.

La cantante señaló que, desde su perspectiva, este comportamiento podía estar relacionado con experiencias de la infancia, resentimientos y hasta con la ausencia de una figura materna.

En el fragmento que posteriormente circuló en TikTok, Mariana aseguró que la misoginia era un problema psiquiátrico y sostuvo que podía requerir atención médica: “Mi terapeuta me hizo leer un libro que se llama ‘Cuando el amor es odio’. Me sorprendió mucho que es un tema psiquiátrico lo que les voy a decir. La misoginia no es un insulto a un hombre, la misoginia es un problema psiquiátrico tratado a nivel psiquiátrico con medicamentos”.

Mariana continuó explicando que, según lo que había comprendido, algunas experiencias podían generar resentimiento hacia las mujeres y consideró que esto podía llegar a convertirse en una situación relacionada con el funcionamiento neuronal.

Sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales y terminaron llegando hasta YosStop, quien decidió detenerse en ese fragmento para cuestionar la explicación que dio la cantante.

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Mariana tiene inmunidad en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué YosStop acusó a Mariana de desinformar sobre la misoginia?

YosStop fue contundente al explicar su postura: “La misoginia no es un trastorno psiquiátrico, no es una enfermedad mental y no tiene síntomas. La misoginia no es una enfermedad”.

De acuerdo con la explicación que dio, la misoginia está relacionada con creencias, prejuicios, ideologías y formas de pensar en contra de las mujeres, por lo que no considera correcto hablar de un supuesto “trastorno de misoginia”.

YosStop “No es como un trastorno narcisista de la personalidad. No existe el trastorno de misoginia de la personalidad. No, no, no, no hay que confundir. Tampoco es un rasgo de un trastorno. No, tampoco”.

Uno de los puntos que más enfatizó fue la idea de que una persona no puede simplemente acudir con un psiquiatra, recibir un medicamento y dejar de ser misógina: “Y mucho menos quiero que piensen que la misoginia se quita con un medicamento, de que yendo a un psiquiatra te da X medicamento y ya se te quitó, ya curaron a mi esposo misógino”.

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¿La misoginia nace por traumas o experiencias personales? Esto respondió YosStop

Aunque YosStop cuestionó la explicación de Mariana, también coincidió con una parte de la reflexión de la cantante: las experiencias personales pueden influir en la manera en que una persona desarrolla determinadas creencias.

La creadora de contenido explicó que experiencias hostiles, aprendizajes de infancia o incluso determinados traumas pueden influir en las ideas que una persona desarrolla sobre las mujeres.

YosStop “Claro que viene de experiencias pasadas, de experiencias hostiles que te pueden generar ciertas ideologías y creencias parecidas, de que las mujeres son así o deberían de ser así y no deberían de serlo. Incluso hasta puede venir de traumas, sin duda”.

Sin embargo, volvió a marcar una diferencia entre el origen de una conducta y la existencia de una enfermedad mental: “Pero eso no es una enfermedad, no es un trastorno y no se medica con un psiquiatra”.

¿Puede la terapia ayudar a una persona con misoginia? Esto explicó YosStop sobre el tratamiento psicológico

En ese sentido, YosStop planteó que una persona que reconoce tener comportamientos misóginos sí podría buscar ayuda psicológica para entender de dónde vienen esas creencias y trabajar sobre ellas: “¿Qué sí se puede hacer? Pues sí se puede tomar terapia, por supuesto. Pero es terapia porque viene desde esa persona que tiene el tema”.

La influencer agregó que el primer paso sería que la propia persona reconociera el problema, algo que, según explicó, no necesariamente resulta sencillo.

“Si un misógino dice: ‘Oye, ya me dijo él, soy misógino’, lo cual no es tan sencillo, porque el primer paso es la aceptación, podría irse a terapia a explorar, a comprender de dónde viene esto”. YosStop

YosStop consideró que, mediante un proceso terapéutico, una persona podría explorar experiencias previas, posibles traumas y el origen de determinadas creencias para intentar modificarlas: “Y entonces, a lo mejor, sí podría llegar a una raíz, a un trauma, a un origen, a un comprendimiento mucho más elevado para trabajarlo. Pero estamos hablando de niveles superiores”.

Finalmente, YosStop dejó claro que su intención no era entrar en una confrontación personal con Mariana, sino cuestionar una afirmación que consideró incorrecta sobre la misoginia y la salud mental.