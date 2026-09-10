¿Gala Montes salió de ‘LCDLFM 2026’ en ambulancia? Surge nueva versión en medio de la polémica: VIDEO

Como se sabe, Gala Montes salió de ‘La casa de los famosos México 2026’ el pasado martes 8 de septiembre. La producción del reality sostuvo que la joven salió voluntariamente. Sin embargo, con el pasar de los días se han expuesto nuevas versiones.

Incluso la propia actriz ya salió a desmentir que la decisión fuera suya. En medio de todo esto, mucha información nueva ha comenzado a circular, dando pie a más teorías. Y es que ahora se dice que la celebridad fue “sacada en ambulancia”. También se comenzó a decir que, presuntamente, todo el asunto fue planeado por todos los involucrados. Te contamos qué está pasando.

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Gala Montes salió de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué se dice sobre salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace poco, Paola Suárez hizo una transmisión en vivo hablando sobre la inesperada salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’. La integrante del llamado clan de ‘Las Perdidas’ pensó que todo era mentira y hasta le pidió a sus seguidores que le confirmaran la información.

Tras corroborar que todo era cierto, se dijo muy sorprendida por la situación, pues “sabía que Gala saldría dentro de poco, pero no pensaba que tan pronto”.

“¿A poco ya salió Gala tan rápido? ¿Sí salió? O sea, yo sí sabía que iba a dejar ‘La casa’, pero no (tan pronto). Yo no tenía que decir nada”, expresó.

Estas declaraciones dieron de qué hablar. Si bien para algunos fue simplemente una opinión, otros consideran que fue una especie de confirmación de que realmente todo estaba planeado para, aparentemente, “levantar el rating”.

Y es que la nueva temporada del reality ha recibido muchas críticas por la “falta de contenido”. La propia Galilea Montijo, conductora del programa, hasta ha regañado a los habitantes por su pasividad.

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Gala Montes había entrado a ‘La casa de los famosos México 2026' en sustitución de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué se dice que Gala Montes fue sacada en ambulancia de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Otra teoría que ha rondado sobre la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’ es que, presuntamente, tuvo un brote psicótico porque no le dieron un tampón e intentó agredir a la psicóloga del programa.

El periodista Gabo Cuevas aseguró recientemente que esto era verdad y hasta dio mayores detalles de la situación. Según su reporte, la intérprete de ‘Tácara’ tuvo que ser sacada en ambulancia. También mencionó que, presuntamente, tenían la intención de sedarla.

“Alguien de la producción de ‘La casa de los famosos’ me habló y me dijo: ‘Hay una pieza que no se está contando en este rompecabezas… Te voy a decir algo que es muy delicado, pero le da más seriedad a este asunto’. El pasado martes, llegó a las instalaciones una ambulancia. Esta ambulancia, la producción la solicitó porque estaban justamente preocupados por la crisis que tuvo Gala Montes. Me dice: ‘Estuvo cuatro horas la ambulancia dentro de las instalaciones, con paramédicos, porque la alteración de Gala era un brote psicótico provocado por la desintoxicación de las sustancias’. Me dice que Gala Montes sí estuvo agresiva, sí cuestionó a la producción, sí discutió con la psicóloga, sí dio manotazos. Cuando la producción ya no pudo, fue cuando llamaron a la ambulancia y estuvo ahí por varias horas”. Gabo Cuevas

De acuerdo con Cuevas, supuestamente tenían la intención de sedarla e internarla en un centro especializado, pues su comportamiento era incontrolable.

“Querían trasladar a Gala a una clínica. La intención era internar a Gala. Era sedarla de los ataques que estaba teniendo”, recalcó, asegurando que su fuente era muy confiable.

¿Qué dijo Gala Montes sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

A través de historias de Instagram, Gala Montes negó haber agredido a la psicóloga de ‘La casa de los famosos México 2026’ y dijo que estaba muy bien, pese a llevar varios días sin fumar cannabis.

Indicó que el problema inició cuando le pidió un tampón a ‘la Jefa’. Al ver que no se lo daban, entró a un lugar prohibido y luego volvió al confesionario. Indicó que allí se encontró con la psicóloga, quien, a su consideración, le estaba diciendo “incoherencias”.

Y es que, al parecer, la doctora le dijo que “había una preocupación de que desarrollara un brote psicótico”, pese a que previamente le comentó que no existía riesgo.

“Obviamente los participantes no abren esa puerta, pero yo sé que es un foro porque yo viví ahí. Me valió, abrí la puerta y me salí de La casa de los famosos y les dije: ‘Jefa, un tampón’ y me regresé… Yo no me quería salir, me sacaron”, puntualizó.

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