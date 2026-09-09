¿Cuánto pagará Gala Montes por salir de La casa de los famosos México 2026? Revelan millonaria multa

La salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 no habría terminado cuando cruzó la puerta del reality. Ahora, una nueva versión apunta a que la actriz podría enfrentar una millonaria penalización por supuesto incumplimiento de contrato, luego de abandonar el programa poco tiempo después de ingresar.¿De cuántos millones hablamos?

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Gala Montes salió de LCDLFMX hace unos días / Redes sociales

¿Cuánto tendría que pagar presuntamente Gala Montes por salir de La casa de los famosos México 2026?

La presunta multa de Gala Montes por abandonar La casa de los famosos México 2026 surgió a partir de las declaraciones de Gabriel Cuevas, quien aseguró que la producción estaría considerando una penalización económica debido a que la actriz no habría cumplido con el periodo establecido en su contrato.

El periodista explicó que la situación estaría relacionada con la salida anticipada de Gala Montes del reality, después de que permaneciera poco tiempo dentro de la competencia. De acuerdo con su versión, el contrato contemplaría consecuencias económicas para quien abandonara el programa antes de cumplir con lo acordado.

“‘La casa de los famosos’ ahora quiere penalizar a Gala Montes porque no cumplió su contrato, una especie de ‘vamos a chin… a Gala Montes’” Gabriel Cuevas

La versión coloca nuevamente a Gala Montes y La casa de los famosos México 2026 en el centro de la conversación, aunque es importante precisar que las supuestas condiciones del contrato no se han hecho públicas y tampoco existe, hasta ahora, un documento que confirme el monto de una eventual sanción.

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Gala Montes es un personaje polémico / Redes sociales

¿La casa de los famosos México 2026 quiere cobrarle un millón de pesos a Gala Montes?

Según Gabriel Cuevas, Gala Montes podría enfrentar una multa cercana al millón de pesos por su salida anticipada de La casa de los famosos México 2026. El periodista afirmó que la producción buscaría hacer valer el acuerdo que la actriz habría firmado antes de entrar al reality.

Cuevas también relacionó esta presunta penalización con un supuesto conflicto entre Gala Montes y Rosa María Noguerón, productora del programa. De acuerdo con lo que contó, la decisión de abandonar la emisión habría provocado que la producción buscara que la actriz asumiera las consecuencias contractuales.

El periodista aseguró que habría comenzado incluso una “campaña de desprestigio” contra la actriz y sostuvo que la productora habría tomado una postura firme respecto al contrato: “una campaña de desprestigio (…) resulta ser que Gala tiene que pagar una penalización. Después de que le mentó la mamá a Rosa María Noguerón, la productora dijo: ‘que se la lleven pero se va a hacer responsable porque firmó un contrato y nada de excepciones’”.

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Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026' en sustitución de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cuánto dinero habría ganado Gala Montes en La casa de los famosos México 2026?

Otro dato que ha llamado la atención es el supuesto sueldo de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026. Gabriel Cuevas afirmó que la actriz presuntamente habría negociado alrededor de 600 mil pesos por semana por su participación en el reality.

A partir de esa cantidad, el periodista explicó por qué considera que una penalización cercana al millón de pesos podría estar contemplada en el acuerdo firmado por Gala Montes para participar en LCDLFM. No obstante, el contrato de la actriz no se ha difundido públicamente, por lo que no es posible confirmar ni el supuesto sueldo ni las cláusulas mencionadas.

Cuevas también aseguró que “La penalización es alta, se habla de un millón de pesos, un millón de pesos y nada más estuvo un día (…) ahora que no tiene ‘La Malinche’ y que no tiene novela. Dicen que Juan Osorio la quería para novela pero ahora que pasó esto, dijo ‘no’”.

Gala Montes decidió abandonar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026?

La salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 ocurrió poco tiempo después de su ingreso y rápidamente generó dudas entre los seguidores del programa. La versión oficial que trascendió inicialmente señaló que la actriz tomó la decisión de abandonar voluntariamente la competencia.

Posteriormente circularon diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido detrás de cámaras antes de la salida de Gala Montes. Algunos relatos apuntaron a un supuesto conflicto con integrantes de la producción, mientras que también surgieron versiones sobre un posible episodio de ansiedad.

Hasta ahora, no existe información médica confirmada que permita establecer que un problema específico de salud haya sido la causa de su salida.