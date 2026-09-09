Fede Vigevani se reencuentra con Arantza Ruiz tras shippeo en LCDLFM 2026; ¿confirman romance?

Tras la polémica eliminación de Arantza Ruiz de La casa de los famosos México 2026, la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ volvió a acaparar la atención de las redes al aparecer junto a Fede Vigevani luego de haber protagonizado un shippeo dentro del reality show 24/7. ¿Hay romance fuera de la competencia? ¡Te contamos los detalles!

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de LCDLFM. / Redes sociales

¿Cómo fue el shippeo entre Fede Vigevani y Arantza Ruiz en La casa de los famosos México 2026?

Antes de que Fede Vigevani fuera relacionado sentimentalmente con Gema Garoa, el creador de contenido protagonizó algunos momentos con Arantza Ruiz que generaron rumores de un posible shippeo entre los exhabitantes del reality 24/7.

Todo comenzó durante el primer robo por la salvación de LCDLFM, cuando la intérprete de telenovelas logró llegar hasta la última etapa para competir con el influencer. Al final del duelo, Arantza Ruiz resultó ganadora y bajó de la placa de nominados.

La situación no pasó desapercibida por el público, pues una parte de sus seguidores señalaron que Vigevani se había dejado ganar por su compañera, teoría que nunca fue comprobada. Sin embargo, ahora que ambos están fuera del reality, el shippeo parece continuar.

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Arantza Ruiz y Fede Vigevani tuvieron shippeo en LCDLFM 2026. / RS

¿Qué dice Arantza Ruiz sobre su shippeo con Fede Vigevani en LCDLFM 2026?

Después de que Arantza Ruiz fue eliminada de La casa de los famosos México 2026, uno de los principales cuestionamientos con los que se encontró fue sobre su supuesto shippeo con Fede Vigevani. De acuerdo con la actriz, muchas de las cosas que circulan en redes no las vivió de la misma manera en el reality.

“Fue un gran amigo dentro de la casa, me cae increíble y él quedó de que íbamos a ir a los backrooms. Entonces más le vale”. Arantza Ruiz

Ante las expectativas que generó su declaración sobre un posible reencuentro con el influencer, los exhabitantes sorprendieron al compartir una foto juntos tras un par de semanas de haber salido de la competencia. ¿Habrá romance fuera del reality?

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Arantza Ruiz asegura que solo existe una amistad con Fede. / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro de Arantza Ruiz y Fede Vigevani tras La casa de los famosos México 2026?

En medio de las polémicas que enfrenta La casa de los famosos México 2026, Arantza Ruiz y Fede Vigevani se dejaron ver juntos. A través de redes, el influencer compartió una foto con la actriz y escribió: “Por fin nos juntamos. Hagan preguntas que vamos a responderlas en un video”.

De inmediato, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y generaron comentarios como: “Ya se habían tardado, quedamos Frozen, no me lo esperaba”, “Para cuándo los backrooms o visitando lugares de terror” y “Qué bellos, ya quiero ver ese video”.

Por su parte, Arantza Ruiz reposteó la imagen en la que aparece junto al influencer, pero no dio detalles de su encuentro, lo que mantiene alerta a sus seguidores de un video en colaboración.

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