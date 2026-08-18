Papá de Arantza Ruiz reacciona a su eliminación de LCDLFM con contundente mensaje VIDEO, ¿despotricó vs. Flor?

Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, lo que provocó diversas opiniones en redes sociales entre seguidores, amigos y familiares.

Mientras algunos lamentaron su salida y reconocieron su desempeño dentro del reality, otros incluso celebraron que abandonara la competencia. Sin embargo, una de las reacciones que más impacto ha tenido es la de su papá, Alejandro Ruiz, quien le dedicó un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

¿Qué palabras le dedicó a Arantza tras su eliminación? Te contamos.

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada del reality / Captura de pantalla

¿Quién es Alejandro Ruiz, papá de Arantza Ruiz?

Dentro de la casa, Arantza comentó que su padre fue una de sus principales inspiraciones para convertirse en actriz. Y es que Alejandro Ruiz cuenta con una amplia trayectoria en la televisión mexicana, principalmente por sus participaciones en telenovelas.

El actor debutó en la pantalla chica en 1981, con la producción ‘El derecho de nacer’, en la que compartió créditos con figuras como Verónica Castro y Humberto Zurita.

A lo largo de su carrera, continuó participando en distintos melodramas, entre ellos ‘De pura sangre’ (1985) y ‘El vuelo del águila’ (1994), entre otras producciones.

Su participación más reciente en una telenovela ocurrió en 2017, cuando formó parte del elenco de ‘Mi adorable maldición’.

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Alejandro Ruiz, papá de Arantza Ruiz / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alejandro Ruiz a la eliminación de Arantza de La casa de los famosos México 2026?

Desde la entrada de Arantza al reality, Alejandro ya había mostrado públicamente su apoyo a su hija a través de redes sociales y, tras su eliminación, no fue diferente.

A través de sus historias de Instagram, el actor le expresó su cariño, felicitaciones y reconocimiento por su participación en el programa.

Posteriormente, el martes 18 de agosto, publicó un video en el que agradeció al público por el apoyo que le brindó a Arantza. Además, nuevamente le dedicó palabras de admiración y orgullo a la actriz y recalcó en varias ocasiones que su verdadera aventura apenas comienza ahora que está fuera del reality. Sin embargo, no mencionó nada acerca de la enemistad que protagonizó con Flor Vigna en los últimos días de su estancia en la competencia.

“Duró 3 semanas 22 días, es un gran logro. Felicidades, mi vida, estamos muy orgullosos de ti. Gracias por haberla apoyado, gracias a la producción, gracias a los habitantes.... La aventura ahora comienza aquí afuera...” Alejandro Ruiz

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¿Quiénes han sido eliminados de La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento, han sido cuatro los habitantes que han salido de ‘La casa de los famosos México'; sin embargo, uno de ellos regresó a la competencia gracias al voto del público durante la dinámica de ‘El exilio': Mariana.

Los habitantes que han dejado la casa son:



Mariana

Ximena Herrera

Arantza Ruiz

Fede Vigevani

El caso de Fede Vigevani es distinto, ya que se trataba del habitante infiltrado y su permanencia en el reality era temporal. Por esta razón, Mariana regresó a la competencia para ocupar su lugar en La casa de los famosos México.

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