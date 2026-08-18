La casa de los famosos 2026: Habitantes se confrontan por la escasez de comida: “Que a los demás les valga v...a”

Las tensiones entre los participantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 cada vez son más fuertes, al punto de que estas diferencias ya han provocado enfrentamientos entre ellos.

Uno de los problemas que se ha convertido en un detonante durante los últimos días es la escasez de comida y recursos dentro de la casa, pues esto los ha obligado a tomar distintas medidas y limitar su consumo.

Sin embargo, parece que esto no ha funcionado del todo, pues durante una reunión entre los habitantes, surgieron desacuerdos sobre la manera en que están distribuyendo y consumiendo los alimentos. ¿Qué se dijeron? Te contamos.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Por qué la comida se ha vuelto un problema en La casa de los famosos México?

Cada miércoles, los habitantes enfrentan la llamada ‘prueba semanal', que determina qué porcentaje del presupuesto tendrán para adquirir los alimentos y lo necesario para prepararlos durante los siguientes días.

La tercera semana ha sido crítica en ese sentido, pues solo alcanzaron el 50 por ciento del presupuesto disponible, por lo que la cantidad de comida con la que cuentan se redujo considerablemente.

Ante esta situación, los habitantes tuvieron que llegar a acuerdos para distribuir los alimentos de manera que alcancen para todos y puedan sobrellevar los días hasta tener la oportunidad de recuperar o incrementar su presupuesto.

Sin embargo, las diferencias en los hábitos y decisiones de cada uno han comenzado a generar rencillas y fricciones entre los habitantes.

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Los habitantes empiezan a tener diferencias por la comida. / Captura de pantalla

Los habitantes discuten por la distribución de la comida en La casa de los famosos México

Con la intención de solucionar esas diferencias y llegar a mejores acuerdos, los famosos se reunieron en el comedor para hablar al respecto, aunque la conversación rápidamente se tornó en un ambiente tenso e incómodo.

Parece que algunos no han respetado los acuerdos establecidos para el consumo de la comida, lo que ha afectado las cantidades que ya estaban destinadas para cada habitante.

Ese Pérez mencionó que este tipo de situaciones también forman parte del juego y que no están ahí para “estar cómodos”, por lo que se mostró a favor de vivir este tipo de experiencias dentro de la casa.

“Del tema que sea, no venimos a estar cómodos de nada...” Ese Pérez

Sin embargo, Cynthia Klitbo le respondió que deben buscar estar lo más cómodos posible. Karina Torres respaldó su postura y señaló que algunos habitantes sí son prudentes al momento de respetar las cantidades de comida destinadas para cada uno, mientras que otros no lo han hecho.

Ante esto, consideró que las condiciones deben ser parejas para todos y los acuerdos tienen que respetarse, pues no le parece justo que mientras algunos se están limitando en su consumo, otros sean indiferentes ante la situación.

“Uno sí tiene un poquito de prudencia en tomar la comida que es necesaria, y otros no... No es posible que uno sí se este privando, y que a los demás les valga v...a” Karina Torres

Yahir comentó que no hay problema con que los habitantes coman lo que se les antoje, pero consideró que es importante moderarse y comunicar a los demás lo que sucede en la cocina, especialmente porque se encuentran en una situación de recursos limitados.

“Otros comemos sándwich, otros comemos pan tostado; no pasa absolutamente nada. Pero es bueno enterarnos de cómo van pasando las cosas.” Yahir

Por su parte, Gema Garoa complementó que, aunque no es agradable tener que discutir por comida, deben acoplarse a la dinámica que están viviendo debido al presupuesto limitado, pues cuando tengan más recursos, la situación podría cambiar.

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Se están agarrando del chongo por el pan.

Cynthia ya se agarró contra Ese Pérez, si no lo nomina, no la entiendo.

A Karina se le ve el truco asífor

Aldo tiesa xq sabe que se ha comido todo el pan posible. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/nYo8Ppi9qf — OM (@oswaldomujica) August 18, 2026

¿Quién es el encargado de la cocina en La casa de los famosos México?

Los habitantes acordaron que Yahir fuera el encargado de la cocina, principalmente de la preparación y el orden de los alimentos, pues él ha sido quien ha cocinado la mayor parte del tiempo para sus compañeros.

Su función también consiste en llevar el control de las cantidades que se consumen de cada alimento, con la intención de evitar que se terminen antes de lo previsto y puedan administrar mejor los recursos disponibles.

Por ello, Yahir ha tenido un papel importante en las conversaciones relacionadas con la alimentación dentro de la casa, especialmente ahora que los habitantes enfrentan un presupuesto limitado.

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