La casa de los famosos México 2026: Yahir explota y le reclama a Mariana por la comida: “¡Cómo la ca…as, Mariana!”

Las tensiones entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 son cada vez más constantes, ya sea por problemas personales o por las diferencias que surgen al momento de organizar las tareas dentro de la casa.

El regreso de Mariana tras permanecer en ‘El exilio’ también ha generado algunos roces en la convivencia, especialmente por la manera en que se ha organizado la distribución de la comida.

Precisamente, esta situación provocó un fuerte reclamo de Yahir hacia Mariana, luego de que ambos tuvieran un desacuerdo por la preparación de los alimentos. ¿Qué le dijo el cantante? Te contamos.

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Yahir / Redes sociales

¿Por qué Yahir reclamó a Mariana por la comida?

La incómoda conversación entre Yahir y Mariana ocurrió después de que la cantante preparara una porción de pollo sin respetar la distribución de alimentos que los habitantes habían acordado previamente.

El intérprete de ‘Alucinado’ llamó la atención de Mariana con una actitud seria, pero manteniendo un tono calmado. Yahir le pidió que cualquier preparación o movimiento que quisiera realizar dentro de la cocina lo consultara primero con el resto del grupo, para llegar a un acuerdo entre todos. La exintegrante de OV7 reconoció que había cometido un error y ofreció una disculpa a Yahir.

“Te voy a pedir que cuando hagas algo así, lo platiquemos. Hicimos una proporción de super contando ese pollo también.” Yahir

Mientras esto sucedía, de fondo se escucha la voz de otro habitante exponiendo aún más el descuido de Mariana: “Cómo la ca..as, Mariana”, se escuchó.

Por su parte, el cantante explicó que su intención era que todos respetaran los acuerdos establecidos para evitar desperdiciar la comida y garantizar que los alimentos alcanzaran para todos.

Todo fue una plática tranquila sin que escalara a una discusión fuerte entre los artistas.

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¿Por qué la comida se ha convertido en un problema dentro de ‘La casa de los famosos México’?

Cada semana, los habitantes se enfrentan a una prueba para obtener el presupuesto necesario para obtener los insumos de su alimentación durante los siguientes días.

Esta semana no fue la mejor para los participantes, pues solo consiguieron el 50% del presupuesto, por lo que cuentan con recursos limitados y deben cuidar la distribución de los alimentos hasta la próxima prueba, el miércoles.

Por esta razón, estos días han sido especialmente complicados dentro de ‘La casa de los famosos México’, pues cualquier desperdicio o uso de comida fuera de lo acordado puede generar conflictos entre los habitantes.

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‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Qué función tiene Yahir con la comida en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Yahir ha tomado la batuta como el encargado de la cocina dentro de la casa, pues no solo se ocupa de preparar los alimentos, sino también de supervisar su distribución y las porciones que corresponden a cada habitante.

Además, el cantante está al pendiente de aquellos participantes que no consumen ciertos alimentos que se preparan durante el día, por lo que busca alternativas para que puedan comer y mantener su alimentación sin afectar el presupuesto del grupo.

Por ello, el reclamo a Mariana también se dio en un contexto de escasez de alimentos y organización.

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