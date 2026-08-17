Ricardo Peralta rechaza invitación de La granja VIP; ¿prefiere La casa de los famosos México?: “Ahora sí quiero”

Luego de que se especulara que Adrián Marcelo podría ser uno de los confirmados de La granja VIP, Ricardo Peralta ventiló los mensajes por parte del equipo de producción del reality de TV Azteca que dejó en ‘visto’. ¿No está interesado en el formato? ¡Te contamos detalles!

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Ricardo Peralta fue invitado a La granja VIP. / Redes sociales

¿Cuáles fueron los mensajes que Ricardo Peralta recibió de La granja VIP?

Después de que Ricardo Peralta fue tema de conversación en la revelación de Aldo Rendón como habitante de La casa de los famosos México 2026, el exparticipante del reality habló sobre su interés por otros programas 24/7 y la posibilidad de integrarse a La granja VIP.

En medio de especulaciones sobre la posible revelación de exparticipantes de La casa de los famosos de Telemundo al reality 24/7 de TV Azteca, Peralta confesó que él también fue buscado por parte del equipo de producción del reality; sin embargo, nunca respondió los mensajes.

“A mí me invitaron a La granja, pero no contesté, mira: ‘Oye, ¿cómo estás? Vengo nuevamente para saber si podrías seguir en pie y tienes la disponibilidad y el interés’. Ya nunca contesté’”. Ricardo Peralta

De acuerdo con el creador de contenido, pese a que preguntó el tiempo límite para dar una respuesta, dejó pasar el mensaje, por lo que no será parte de la siguiente temporada de La granja VIP 2026.

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Ricardo Peralta rechazó ser parte de La granja VIP. / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Peralta rechazó la invitación de La granja VIP?

De acuerdo con Ricardo Peralta, quien anteriormente se especuló que podría tener problemas de dinero, no busca ser parte de un reality 24/7 tras su polémica participación en La casa de los famosos México; sin embargo, no está desinteresado en el formato.

"¿Ya para qué? Pero sí, así me llegan a mí todas las invitaciones; si usted no me ve, es porque yo no contesto”, contó entre risas el influencer, y agregó: Sigan mandándome mensajes; habrá un día en que me quede pobre y ahora sí diga: ‘Sí quiero’”.

De esta forma, Ricardo Peralta dejó entrever que no será parte de uno de los formatos 24/7 en lo que resta del año, pero todo podría cambiar en los próximos meses, ya que al ser cuestionado sobre la versión All Stars de La casa de los famosos México, su respuesta fue otra.

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¿Ricardo Peralta pide ser parte de La casa de los famosos México All Stars?

Ricardo Peralta explicó que en más de una ocasión se ha cuestionado si estaría dispuesto a ser parte de La casa de los famosos México y, aunque su respuesta suele ser confusa, cree que sí podría regresar al reality pese a la polémica.

“Hoy me agarraste en un día en el que digo super sí. Rosa María, ahí está mi teléfono; nos tenemos en WhatsApp”. Ricardo Peralta

Hasta ahora, su participación en una nueva temporada de La casa de los famosos México no ha sido confirmada por la productora Rosa María Noguerón, así como la posibilidad de que exista una versión All Stars como en Telemundo.

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