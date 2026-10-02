¿Trampa en ‘La granja VIP’? Producción exhibe mensajes del exterior para Fernando Lozada ¿habrá sanción?

¡Las cosas están que arden en ‘La granja VIP’! Y no, nos referimos al fallido romance entre Bebeshita y Kevyn Bicolor, sino a los hecho recientes que dejaron a todos los granjeros en jaque. Aquí te contamos como se descubrió esta trampa.

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Fernando Lozada, ¿sancionado en ‘La granja VIP’? / Redes Sociales

¿Fernando Lozada recibió mensajes del exterior en ‘La granja VIP’?

Esta noche mientras estaba el enlace en vivo con el conductor principal, se les informó a los granjeros que había ocurrido un incidente, pues alguien había intentado mandar papelitos con información importante para ayudar a Fernando Lozana.

Según los dichos del conductor, en los papelitos metidos de manera clandestina en un bote de crema había detalles específicos sobre con quién jugar, cómo jugar, a quién traicionar y cómo dirigirse en el juego para mantenerse en el gusto del público.

Visiblemente nervioso, Fernando Lozada le dijo al conductor y al resto de sus compañeros que no sabía que estaba pasando y que no tenía idea de que pretendían hacerle llegar dichos mensajes:

“Está mal, si yo fui el primero el primero en levantar la mano y decir que ese tipo de cosas no se hacen, pero no puedo hacer nada, no sé qué está pasando afuera, ahora estoy preocupado. No sé que decir, la verdad me siento entre la espada y la pared” Fernando Lozada

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Fernando Lozada / Instagram: @fernandolozu / X

¿Cuál será la sanción para Fernando Lozada en ‘La granja VIP’?

Aunque recibir mensajes del exterior que ayuden en el juego de los granjeros está prohibido, debido a que Fernando Lozada no recibió ninguna información no podrá ser sancionado, sin embargo sí se lanzó una advertencia a los familiares y amigos de los habitantes de este reality:

“Intentar hacerles llegar información del exterior no los ayuda, los perjudica…ponen en riesgo su juego, ponen en riesgo su estrategia…dejemos que esta competencia se juegue aquí adentro en igualdad de condiciones” Conductor La granja VIP

Esta situación con Fernando Lozada recordó la manera en la que el modelo señaló hace apenas unos días la supuesta ayuda recibida por Natalia Alcocer, ¿hipocresía?

🫪 El equipo de trabajo/familiares de Fernando Lozada, fueron EXPUESTOS en vivo por intentar ingresar PAPELITOS con información e instrucciones para su juego dentro de CREMAS FACIALES.



— Es una VERGÜENZA esto, y claramente él debe de tener conocimiento, por algo lo metieron en… pic.twitter.com/FoD7W1O63u — nacho con O (@NachoConO) October 3, 2026

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¿Por qué Fernando Lozada acusó a Natalia Alcocer de recibir información del exterior?

En días pasados las tensiones escalaron entre Fernando Lozada y Natalia Alcocer, pues el creador de contenido acusó a la conductora de supuestamente recibir mensaje del exterior con ayuda de pirotecnia, asegurando que eso no era justo.

Anteriormente ambos ya habían protagonizado un encontronazo cuando Natalia Alcocer le tocó el trasero a Fernando Lozada y él le pidió que no lo volviera a hacer.