‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el salvado de HOY, jueves 1 de octubre? ¡Se acabaron las amistades

Tras una explosiva cuarta Asamblea, los nominados de La granja VIP 2026 tendrán una nueva oportunidad de cambiar su destino este jueves 1 de octubre, cuando se dispute la esperada prueba de la Salvación. Quien resulte ganador no solo logrará salir de la placa de nominación, sino que además obtendrá un poderoso beneficio: salvar a otro participante y enviar a un nuevo granjero a la cuerda floja durante el temido ‘Viernes de Traición’. Te contamos todos los detalles.

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La granja / TV Azteca

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de ‘La granja VIP 2026’?

Los nominados de la cuarta semana de La granja VIP 2026 son:



“la Bebesita”

Julio Camejo

Fernando Lozada

Kenny Avilés

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda “La Negra”

Manelyk González

Kunno.

Sin embargo, no todos tendrán las mismas oportunidades de salvarse. Este jueves, uno de ellos será bloqueado, por lo que quedará automáticamente fuera de la prueba de Salvación y perderá la posibilidad de salir de la placa por sus propios medios. Mientras tanto, el resto deberá enfrentarse en el desafío que podría mantenerlos una semana más dentro de La granja VIP 2026 y alejarlos de una posible eliminación.

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¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’?

El proceso para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’ es relativamente sencillo. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/

Repartir tus diez votos disponibles entre el o granjeros favoritos que quieras apoyar (puedes desbloquear más votos viendo videos cortos o respondiendo encuestas)

Dar clic en la opción ‘Enviar votos’ y listo

Cabe resaltar que el participante que entra en la placa en el ‘viernes de Traición’ obtiene los votos que tuvo hasta ese momento el granjero que fue salvado.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quién fue el nominado salvado de La granja VIP 2026 HOY, jueves 1 de octubre?

La gala de este jueves arrancó con tensión desde los primeros minutos, cuando los granjeros tuvieron que tomar una decisión que afectó directamente a los nominados. En esta ocasión, Manelyk González y Kunno fueron los elegidos para quedar fuera de la prueba de Salvación, debido a las diferencias y conflictos que mantienen con la mayoría de los participantes dentro de la granja.

En el desafío por la permanencia se enfrentaron Julio Camejo con la Bebeshita, Azalia Ojeda con Natalia Alcocer y Fernando Lozada con Kenny Avilés.

La habilidad y estrategia de Julio Camejo y La Bebeshita les permitieron imponerse en la competencia, convirtiéndose en los ganadores de la prueba y asegurando una semana más dentro de La granja VIP 2026, alejándose momentáneamente del riesgo de eliminación.