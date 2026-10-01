¿Natalia Alcocer fuera de ‘La granja VIP’? Usuarios señalan inexplicable ausencia, ¿qué pasó? VIDEO

Aunque Natalia Alcocer pintaba para ser una de las favoritas en ‘La granja VIP’, detalles como su encontronazo con Kevyn Bicolor, en el que lo acusaba de faltarle al respeto, o sus constantes peleas con el resto de los granjeros la han posicionado como una jugadora no tan grata.

Incluso los usuarios de redes sociales han indicado que las constantes tensiones al interior de ‘La granja VIP’ podrían haber derivado en su abandono prematuro del reality. Esto es lo que sabemos.

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¿Quién es Natalia Alcocer? / Redes sociales

Natalia Alcocer, ¿renunció al juego en ‘La granja VIP’?

Desde hace algunas horas, la tensión aumentó de manera dramática en ‘La granja VIP’, pues fanáticos del reality notaron la prolongada ausencia de Natalia Alcocer en el 24/7.

Incluso el resto de los granjeros señalaron que Natalia se había dirigido al entrevistadero, sin embargo, la situación estaba ocurriendo de una manera tan extraña que algunos especularon que podría haber abandonado el reality.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el paradero de Natalia Alcocer, aunque estamos seguros de que en cuanto aparezca, dará mucho de qué hablar.

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Natalia Alcocer y las polémicas que la pudieron llevar a salir de ‘La granja VIP’

Como ya te lo habíamos adelantado, Natalia Alcocer ha tenido días bastante complicados en el reality, pues ha sido la protagonista de un sinnúmero de polémicas que la han puesto en el ojo del huracán. Te compartimos aquí algunas de ellas:



Pelea con Kevyn Bicolor : ‘ la Vikinga’ se enfureció por una falta de respeto del comediante, sin embargo, aunque él le ofreció disculpas muchos la acusaron de querer crear tensión innecesaria con el resto de los granjeros.

: ‘ se enfureció por una falta de respeto del comediante, sin embargo, aunque él le ofreció disculpas muchos la acusaron de querer crear tensión innecesaria con el resto de los granjeros. Tocamientos a Fernando Lozada : El influencer le advirtió a Natalia Alcocer que no podía volver a tocarlo luego de pintarle el trasero

Enfrentamiento con el conductor: Natalia Alcocer confronto al conductor principal del reality argumentado que la producción editaba los videos para mostrar una narrativa que no correspondía con la realidad. Como era de esperarse, el conductor le exigió respeto y la frenó en seco.

confronto al conductor principal del reality argumentado que la producción editaba los videos para mostrar una narrativa que no correspondía con la realidad. Como era de esperarse, el conductor le exigió respeto y la frenó en seco. Mensajes del exterior: Antes de que ‘la Vikinga’ desapareciera, Fernando Lozada la acusó de haber hecho trampa al aparentemente interpretar mensajes del exterior mediante cuetes.

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Natalia Alcocer podría estar recibiendo información del exterior en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué pasaría si Natalia Alcocer abandona ‘La granja VIP’?

Hasta el momento Natalia Alcocer no ha regresado del entrevistadero, por lo que muchos especulan que podría estar arreglado temas relacionados con su permanencia en el reality.

Recordemos que antes de entrar, los granjeros firmaron un contrato, por lo que en caso de abandonar, podría enfrentarse a multas económicas, así como a la pérdida del sueldo semanal pactado.

Algunos sugieren que el aparente abandono de Natalia Alcocer podría ser de gran ayuda para los nominados de esta semana, pudiéndose salvar y continuar en el juego, aunque por supuesto, ese es un tema que tendrá que determinar la producción de ‘La granja VIP’.

Finalmente, el abandono prematuro de Natalia Alcocer de ‘La granja VIP’, podría traerles más complicaciones de las que espera, pues debemos recordar que la actriz está enfrentando una demanda civil y penal por presunto plagio y daño moral.