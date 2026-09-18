Natalia Alcocer enfrenta a Bicolor tras fuerte falta de respeto en La granja VIP: “no pienso tolerarlo” VIDEO

La polémica ya está servida en ‘La granja VIP’, y no nos referimos al momento protagonizado por Kunno y Niurka, sino a lo ocurrido entre Natalia Alcocer y Kevyn Contreras ‘Bicolor’; ¡aquí te contamos qué fue lo que pasó!

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Natalia Alcocer vs Bicolor / Redes Sociales

Natalia Alcocer le pone un alto a Bicolor EN VIVO en ‘La granja VIP’

A pesar de la amistad tan cercana que estaban iniciando Natalia Alcocer y Bicolor, la conductora no pudo quedarse callada luego de que el comediante le hiciera una broma subida de tono.

Mientras ambos estaban en la sala, Alcocer le pidió ayuda a Bicolor para ponerse una bandana en el cabello por lo que agachó la cabeza. Bicolor de inmediato hizo un gesto como si la estuviera empujando hacía abajo, lo que desató la furia de Natalia.

Fue durante la dinámica de “Echar tierra” que Natalia se puso delante de Bicolor para decirle fuerte y claro que había cruzado una línea de respeto que ella jamás había permitido, y que debía recordar que es una señora y madre de 4 hijas.

Primer confirmado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

“Siempre has sabido hasta donde puedes [bromear] rompiste el respeto y el respeto es la base de cualquier relación humana. Afuera están mis hijas y está el papá de mi hija que si ve lo que hiciste, estoy segura que te parte la madre” Natalia Alcocer

Desde luego Bicolor le ofreció una disculpa a Natalia y le aseguró que no había sido intencional y que solamente se trataba de un mal chiste.

Qué fuerte el posicionamiento de Natalia al enterrar al Bicolor #LaGranjaVIPMX#LaGranjaVIP pic.twitter.com/Eq9q27iWS6 — LA24H (La Granja VIP’s version) (@LaAcademia24h) September 18, 2026

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¿Cómo reaccionaron los granjeros al enfrentamiento de Natalia Alcocer y Bicolor?

Como era de esperarse, los granjeros tuvieron reacciones divididas, pues mientras Azalia Ojeda y el Mono Osuna se le fueron con todo al comediante, personalidades como Niurka y Carlos Trejo criticaron la reacción de “la Vikinga”.

El famoso cazafantasmas dijo que a su parecer Natalia estaba buscando crear contenido dentro del reality, y que había encontrado esta situación como el pretexto perfecto.

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ se enfermó en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Bicolor, ¿listo para abandonar ‘La granja VIP’?

Como si la situación de Bicolor no fuera lo suficientemente complicada, el comediante se encuentra nominado esta segunda semana en ‘La granja VIP’.

Aunque en las nominaciones siempre existe el riesgo de que cualquier granjero abandone el reality, en esta ocasión Bicolor es el que corre mayor peligro, pues las que también están nominadas son Manelyk González, Niurka, Mónica Escobedo y Azalia Ojeda, quien ha logrado una conexión genuina con el público luego de la muerte de su perrita Esther.